Adversário do Palmeiras na estreia do Mundial de Clubes, o FC Porto foi derrotado por 2 a 0 pelo Riga FC, da Letônia, em jogo-treino realizado neste domingo (8) no centro de treinamentos do clube português, no Olival. O confronto foi disputado com portões fechados, mas contou com a presença de familiares dos jogadores.

Os gols da equipe letã foram marcados por Baba Musah, aos 12 minutos do segundo tempo, e Ahmed Ankrah, cinco minutos depois. Nas redes sociais, o Riga FC celebrou a vitória como “impressionante frente ao famoso FC Porto”.

Porto perdeu para equipe com time quase titular

Apesar de contar com a maioria de seus titulares, o técnico do Porto, Martín Anselmi, precisou lidar com desfalques importantes, como o goleiro Diogo Costa e o atacante Samu, convocados por suas seleções para a Data Fifa.

O treinador argentino utilizou uma formação inicial com Cláudio Ramos; João Mário, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Iván Marcano e Francisco Moura; Alan Varela, Vasco Sousa e Fábio Vieira; Gonçalo Borges e Danny Namaso. No segundo tempo, Gabri Veiga, recém-contratado do Al-Ahli, fez sua estreia com a camisa azul e branca.

Riga FC venceu o Porto por 2 a 0 neste domingo (Foto: Reprodução/Instagram)

Além de Gabri, outros nomes como Pepê, Zaidu e Ángel Alarcón também participaram da partida, que serviu como o último teste da equipe antes da viagem para os Estados Unidos, marcada para terça-feira. O Porto enfrentará o Palmeiras no dia 15 de junho, às 19h (horário de Brasília), em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo A, que também conta com Inter Miami (EUA) e Al Ahly (EGI).

Enquanto os portugueses tropeçaram em seu último ensaio, o clima no lado brasileiro é de otimismo. Neste domingo, o elenco palmeirense foi saudado por torcedores na Academia de Futebol, em São Paulo, antes do embarque rumo ao torneio internacional.

Rival do Porto na estreia do Mundial, Palmeiras encerra preparação

O Palmeiras finalizou na manhã deste domingo (8), na Academia de Futebol, a preparação antes do embarque aos Estados Unidos para a disputa da Mundial de Clubes da Fifa. A estreia do time comandado por Abel Ferreira será no dia 15, contra o Porto, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

