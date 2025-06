Renato Paiva evita lamentar ausência de Gregore nas oitavas de final

O Botafogo ainda não conhece o adversário das oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, mas já sabe que terá um desfalque: o volante Gregore recebeu o segundo cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, nesta segunda-feira (23), no Estádio Rose Bowl, em Pasadena (EUA), na última rodada do Grupo B.

continua após a publicidade

➡️Botafogo cruza a montanha e vai à Filadélfia em busca do Mundial

O técnico do Botafogo, Renato Paiva, apesar de ter considerado desnecessário o cartão recebido diante do time colchonero, procurou aliviar o jogador:

- Em relação ao (segundo cartão do) Gregore, acontece. São só dois cartões e é muito fácil um jogador ficar fora dos jogos. É normal que os defensores e meias mais defensivos acabem somando dois cartões rapidamente, ainda que o de hoje tenha sido perfeitamente desnecessário da forma como foi – comentou o treinador botafoguense. O volante recebeu o cartão já nos acréscimos da partida.

continua após a publicidade

Renato Paiva também evitou lamentar a ausência do volante titular, demonstrando confiança no substituto, cujo nome ainda não anunciou:

- O Gregore sabe da sua importância, mas também sabe do grupo que tem. O jogador que entrar vai substituí-lo muitíssimo bem, não tenho dúvidas. Digo sempre o mesmo: não choro em cima de ausências. Vamos entrar com 11 jogadores e tenho muita confiança nos que aqui estão – afirmou Renato Paiva.

Volante Gregore recebeu segundo amarelo na derrota para o Atlético de Madrid (Foto: Harry How/Getty Images via AFP)

Gregore havia levado o primeiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o PSG, pela segunda rodada do grupo, quinta-feira (19). De acordo com o regulamento da Copa do Mundo de Clubes, dois cartões amarelos já são suficientes para deixar o jogador fora da próxima partida. Os cartões somente serão zerados após as quartas de final, para que nenhuma equipe entre desfalcada por suspensão na semifinal e na final do torneio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Adversário do Botafogo nas oitavas de final do Mundial será o líder do Grupo A

O adversário do Botafogo nas oitavas de final será o primeiro colocado do Grupo A, formado por Palmeiras, Porto, Inter Miami e Al-Ahly. A definição acontece ainda nesta segunda-feira (23). O confronto da próxima fase será disputado no sábado (28), na Filadélfia, às 13h (de Brasília).