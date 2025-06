Web não perdoa jogador durante Atlético de Madrid x Botafogo: ‘Caneludo’

Responsável pela falta em Jair que anulou o pênalti sofrido por Julián Alvarez, o centroavante Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, foi um dos mais criticados na partida contra o Botafogo. Internautas compararam o nível do camisa 9 com o Brasileirão e dispararam: "não jogaria em mais da metade dos times".

No duelo desta segunda-feira (23), o atacante finalizou quatro vezes, sendo três delas para fora. Uma delas foi considerada "grande chance perdida" pelos sites de estatística.

A vitória do Atlético de Madrid por 1 a 0 sobre o Botafogo não foi suficiente para classificar o clube espanhol. A vitória deixa Atlético, PSG e Botafogo empatados em pontuação (6 pontos). Sendo assim, em caso de empate triplo de pontuação e de confronto direto, o critério de desempate considerado é o saldo de gols entre as equipes envolvidas.

Com a vitória do PSG sobre o Seattle Sounders e derrota do Botafogo, os franceses passam em primeiro e a equipe carioca em segundo. O cruzamento das oitavas de final será com o Grupo A (Do Palmeiras): 1A x 2B, 1B x 2A.