Narrador da Globo cai em pegadinha em Atlético de Madrid x Botafogo: ‘Decepcionado’

O Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid por 1 a 0, nesta segunda-feira (23), no Rose Bowl Stadium, na Califórnia, Estados Unidos, e avançou as oitavas de final do Mundial de Clubes. Durante a transmissão da partida, pela Globo, o narrador Everaldo Marques caiu em uma "pegadinha".

Junto com o comentarista Roger Flores, o locutor confundiu o sósia do Snopp Dogg com o próprio rapper estadunidense. O erro aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo, quando as imagens da transmissão mostraram a suposta personalidade na arquibancada do estádio.

- Snoop Dogg com a camisa do Fogão, Já comemorou o gol contra o Paris Saint Germain - disse Roger Flores, que foi acompanhado por Everaldo Marques.

- É, já virou amuleto da torcida do Botafogo. Não tem Ronaldinho Gaúcho para o rolê aleatório, mas tem Snoop Dogg - completou o narrador.

Posteriormente, Everaldo corrigiu a informação errada da transmissão. Ele revelou que teve ajuda da produção da Globo para desvendar a presença do sósia.

- A nossa coordenação está dizendo que não é o real, mas sim um sósia. Olha capricharam. Estou decepcionado. Com esse negócio de inteligência artificial a gente não sabe mais de nada (brincou) - concluiu.

Atlético de Madrid x Botafogo

Com a derrota, a equipe de Renato Paiva se classificou para as oitavas de final do Mundial de Clubes na segunda colocação do Grupo B. O Glorioso conseguiu vencer o desafio de se manter vivo na competição após cair em uma chave com Atlético de Madrid e Paris Saint Germain.

Agora, o Botafogo espera o resultado da chave do Grupo A para saber qual adversário irá enfrentar na próxima fase. Os possíveis confrontos são contra Al Ahly, Porto, Palmeiras e Inter Miami.