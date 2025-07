CHARLOTTE (EUA) — A euforia pela vitória histórica sobre a Inter de Milão já ficou para trás no Fluminense. Um dia após a classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes, o zagueiro Freytes projetou o duelo com o Al Hilal, próximo adversário, e mandou um recado claro: nada de salto alto. Para o defensor, a partida contra a equipe saudita será a mais difícil do Tricolor até agora na competição.

Freytes projeta duelo contra Al Hilal

Em entrevista durante o treino desta terça-feira (1), Freytes rechaçou qualquer favoritismo do Fluminense no confronto.

— O favoritismo, vocês (imprensa) colocam em palavras. Nós somos jogadores de futebol, nós sabemos que eles têm um grande time, nós sabemos que eles têm grandes jogadores. Eu acho que não estamos subestimando eles. A verdade é que nosso time está preparado para enfrentar esta partida, que vai ser mais complicada que todas as anteriores — alertou o zagueiro.

(Foto: Lucas Merçon/FFC)

O lado estrategista de Renato Gaúcho

Freytes também elogiou o trabalho do técnico Renato Gaúcho, principalmente pela estratégia utilizada na vitória contra a Inter de Milão, quando o time atuou em uma formação com três zagueiros, considerada "rara".

— Eu acho que por ele também ter sido jogador, ele sabe mais ou menos como guiar, como levar o jogador. Creio que cada um tem sua forma de treinamento. Eu acredito que Renato sabe levar o grupo. Ele coloca as ideias que ele tem na nossa cabeça. A formação de ontem foi mais rara, era meio complicado, mas eu acho que ele nos meteu uma ideia também que podíamos fazer isso. E ele nos diz sempre que temos que confiar em nós, que nós temos um grande time — disse.

'Mostramos que temos uma grande liga'

O defensor acredita que o desempenho dos times brasileiros no Mundial está servindo para mostrar a força do futebol nacional ao mundo.

— Não creio que nos subestimaram. Uma equipe da Europa não nos conhece tanto, queira ou não, temos poucos jogadores que atuaram em nível europeu. Agora, mostramos que temos uma grande liga, grandes equipes com muita história — afirmou.

O próximo desafio

O Fluminense se prepara para enfrentar o Al Hilal, que surpreendeu o mundo ao eliminar o Manchester City. A partida, válida pelas quartas de final, acontece na próxima sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.