CHARLOTTE (EUA) — Após garantir vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa com uma atuação histórica diante da Inter de Milão, o Fluminense voltou aos trabalhos nesta terça-feira (1º). A equipe realizou atividade no centro de treinamento do Charlotte FC, em treino aberto à imprensa e marcado por um clima leve e descontraído.

Os titulares, que venceram os italianos por 2 a 0 com gols de Germán Cano e Hércules, realizaram trabalho regenerativo na parte interna. Enquanto isso, os reservas foram a campo para uma movimentação com bola. O elenco demonstrou bom humor durante o aquecimento, com destaque para o tradicional “bobinho”, que teve ainda mais zoeira que o habitual. Em seguida, o grupo participou de um trabalho em espaço reduzido com apenas um toque na bola, e depois uma atividade 8 contra 8 com Ganso como coringa.

Estiveram no gramado: Canobbio, Serna, Hércules, Soteldo, Fuentes, Paulo Baya, Riquelme Felipe, Thiago Santos, Guga, Manoel, Keno, Bernal, Lavega, Everaldo, Lima, Isaque, Ganso, Lezcano e Wallace Davi.

O meia Arias, titular da equipe e grande destaque neste Mundial, apareceu no campo, mas não participou da atividade. Ele permaneceu à sombra, apenas observando o treino.

O treino terminou com uma descontraída competição de acerto no travessão entre Renato Gaúcho, Guga e Denilson, roupeiro da equipe.

Arias acompanhou atividade (Foto: Sharon Nigri Prais/ Lance!)

O que vem pela frente?

A vitória sobre a Inter reforçou o bom momento da equipe comandada por Renato Gaúcho, especialmente no setor defensivo, que teve atuação sólida diante do forte time italiano. Agora, o Tricolor se prepara para encarar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal. A equipe saudita, que tem Simone Inzaghi como treinador, já marcou sete gols em quatro jogos nesta edição do Mundial. O confronto está marcado para a próxima sexta-feira (6), às 16h (de Brasília).