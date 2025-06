O Fluminense organizou um evento nesta terça-feira (17) para receber os seus torcedores no Estádio de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, durante a partida contra o Borussia Dortmund. Apesar do horário, 13h (de Brasília), a torcida compareceu em bom número para assistir ao empate por 0 a 0, em duelo válido pela fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Alguns tricolores contaram que pediram para sair mais cedo do trabalho ou fizeram uma pausa para marcar presença na festa. Confira como foi o evento no vídeo acima.

O clima antes do início da partida era mais tenso e de muita expectativa. Conforme o Fluminense demonstrou que faria um ótimo jogo, já no princípio do confronto, a torcida se animou. Os tricolores lamentaram as muitas chances desperdiçadas, reações sempre sucedidas por cantorias e gritos de apoio. Nomes como Jhon Arias, Martinelli e Germán Cano, que entrou no decorrer do duelo, foram especialmente celebrados.

Apesar da sensação de que o Fluminense poderia ter saído com a vitória, os torcedores celebraram o ótimo desempenho da equipe carioca.

- Antes do jogo, eu assinava o empate, mas agora acho que o empate ficou muito barato. O Fluminense jogou muito, sem menosprezar o Borussia Dortmund, que está em final de temporada. O Fluminense superou as minhas expectativas e vai muito forte para os próximos dois jogos, podendo avançar até as quartas de final. O Fluminense dominou o jogo completamente, talvez nos próximos jogos a gente possa trocar o Everaldo pelo Cano e ter um finalizador melhor - comentou um torcedor ao Lance!.

Torcedores do Fluminense assistem ao duelo contra o Borussia Dortmund em Laranjeiras (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

Em semana que jornais europeus repercutiram o apelido de "Pelé colombiano", Jhon Arias demonstrou todo seu talento na estreia tricolor no Mundial de Clubes. O meia do Fluminense foi eleito o "jogador superior da partida", como a Fifa chama o craque do jogo, em performance incansável diante do Borussia Dortmund. Após o jogo, os torcedores presentes no Estádio de Laranjeiras ligaram o alerta para a possibilidade de propostas do futebol europeu pelo seu ídolo.

- Já viu: se quiser contratar o homem (Arias), não vem "duro" não. Tem que gastar "um carvão". E tem outra, se levar ele, tem uma fábrica aqui em Xerém que faz vários Arias - brincou um tricolor.

- Acho que o Jhon Arias, depois deste Mundial, vai conseguir uma grande proposta da Europa. É um cara fora de série, acho top-3 do futebol brasileiro. Tem tudo para brilhar na Europa, muito bom nos passes, na finalização... - analisou outro torcedor.

O Fluminense receberá torcedores em Laranjeiras novamente nas partidas contra Ulsan Hyundai (21 de junho, às 19h) e Mamelodi Sundowns (25 de junho, às 16h). Os ingressos custam R$ 20 para sócios e R$ 40 para não-sócios.