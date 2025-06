Cerca de 2 mil torcedores do Fluminense estiveram no Estádio das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para acompanhar o jogo desta quarta-feira (25). A partida contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, terminou empatada por 0 a 0. No entanto, a torcida tricolor pôde comemorar após o apito final, uma vez que o resultado garantiu a classificação como segundo colocado do Grupo F do Mundial de Clubes. Assista à festa dos torcedores no vídeo acima.

Torcida do Fluminense comemora classificação nas Laranjeiras (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

A torcida tricolor estava bastante tensa nas Laranjeiras. Diferentemente dos primeiros jogos, cantou pouco e acompanhou o duelo sem esboçar muitas reações. O comportamento é justificado pela vaga em disputa, visto que o Fluminense estaria eliminado em caso de derrota, além do início de partida ruim do Tricolor Carioca. Por isso, os 2 mil presentes gritaram aliviados quando o árbitro encerrou o confronto.

O Fluminense recebeu torcedores no Estádio das Laranjeiras nos três duelos da fase de grupos do Mundial de Clubes. O maior público foi de 4,5 mil tricolores no jogo anterior, contra o Ulsan, que aconteceu no final de semana. A primeira partida, diante do Borussia Dortmund, que ocorreu em dia útil, teve público semelhante ao desta quarta. O Tricolor cobra R$ 20 aos sócios pelo ingresso e R$ 40 aos não-sócios. O clube ainda confirmará se o evento acontecerá novamente nas oitavas de final.

Fluminense avança no Mundial de Clubes

Com dois empates por 0 a 0, com Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund, e uma vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan Hyundai, o Fluminense terminou em segundo no Grupo F, atrás apenas da equipe alemã. O time comandado por Renato Gaúcho aguarda os últimos jogos do Grupo E, que ocorrem às 22h (de Brasília) desta quarta-feira, para conhecer o adversário das oitavas de final.

A chave tricolor no mata-mata do Mundial de Clubes já tem os duelos Palmeiras x Botafogo e Benfica x Chelsea confirmados. Caso se classifique para as quartas de final, o Fluminense enfrentará o vencedor do outro confronto, ainda não definido. A chave oposta conta com PSG, Inter Miami, Flamengo, Bayern de Munique e Borussia Dortmund assegurados até o momento.