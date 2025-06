Resposta de jogador do Flamengo sobre confronto com Bayern viraliza

O Flamengo empatou com o Los Angeles FC por 1 a 1, na última terça-feira (24), pela última rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Na ocasião, uma delcaração de Evertton Araújo, jovem promessa do clube carioca, após a partida chamou atenção.

Durante passagem na zona mista do estádio Camping World Stadium, o jovem, de apenas 22 anos, foi questionado sobre o próximo jogo do Flamengo, que será contra o Bayern de Munique. As equipes se enfrentam nas oitavas de final do torneio da Fifa.

Ao tratar do tema, Evertton Araújo se mostrou confiante com uma possível vitória do Rubro-negro carioca. Além disso, ele declarou não ter nenhuma inspiração entre os jogadores do time alemão, próximo adversário no Mundial de Clubes.

- Sempre falam muito sobre jogar com os craques da europa no vídeo game. Tem alguém do Bayern de Munique que você admire? - perguntou o repórter.

- Acho que não - respondeu o jogador.

Flamengo x Bayern de Munique

A equipe brasileira e alemã se enfrentam no domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O confronto entre as equipes ficou determinado após o Flamengo se classificar em primeiro do Grupo D.

Por outro lado, o Bayern amargou a segunda colocação do C. A colocação inesperada do time alemão aconteceu após uma derrota para o Benfica por 1 a 0, na última terça-feira (24), no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte.