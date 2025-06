FIFA fecha com Qatar Airways como companhia aérea oficial do Mundial

A FIFA anunciou oficialmente a Qatar Airways como a companhia aérea oficial do novo formato do Mundial de Clubes de 2025, que terá início no próximo dia 14 de junho, nos Estados Unidos. O torneio, que reunirá 32 dos maiores clubes do mundo em uma celebração inédita do futebol, ganha agora uma parceira estratégica com alcance global.

Com o acordo, a Qatar Airways se junta a um portfólio robusto de marcas parceiras da FIFA, ganhando ampla visibilidade nos estádios e espaços do evento, além de oferecer experiências exclusivas para torcedores ao redor do mundo. A ação reforça o compromisso da companhia em apoiar grandes competições, como já faz com a Champions League e a própria Copa do Mundo.

- Estamos entusiasmados em aprofundar nossa parceria com a Qatar Airways ao embarcarmos neste novo e emocionante capítulo, um momento verdadeiramente histórico para o futebol mundial. Sua paixão pela excelência e capacidade de conectar pessoas ao redor do mundo os tornam o parceiro perfeito para esse torneio incrível - declarou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em seu perfil oficial no Instagram.

Para o CEO do Qatar Airways Group, Eng. Badr Mohammed Al Meer, o patrocínio vai além da visibilidade.

- O novo acordo com a FIFA destaca o que mais valorizamos: a parceria com o auge do futebol para aproximar os torcedores da ação. A presença da Qatar Airways vai além da marca, pois buscamos elevar a experiência dos torcedores e conectá-los por meio de nossa rede global de mais de 170 destinos, com 11 pontos de acesso nos Estados Unidos - disse o CEO.

A Qatar Airways, que já tem um histórico consolidado no apoio ao esporte internacional, promete oferecer uma série de iniciativas voltadas para fãs, clubes e jogadores, utilizando sua malha aérea como uma ponte entre continentes, culturas e paixões.

Além da Qatar Airways, a FIFA também anunciou uma parceria com a empresa brasileira Cromotransfer, especializada na produção de estampas. A companhia será responsável pela confecção dos patches oficiais utilizados nas camisas dos times participantes do torneio.

Troféu Mundial de Clubes em visita ao Auckland City, da Nova Zelândia (Foto: Divulgação/FIFA)

Com grandes marcas envolvidas e uma proposta inovadora, o Mundial de Clubes deste ano marca uma nova era para o futebol de clubes – e a Qatar Airways estará no centro dessa jornada, conectando o mundo por meio da paixão pelo esporte.