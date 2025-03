Mundial de Clubes terá premiação maior que a Copa do Mundo; veja comparação

O Mundial de Clubes da Fifa terá uma premiação maior que a Copa do Mundo. A entidade máxima do futebol confirmou através de um comunicado oficial nesta quarta-feira (5) que a competição que acontece no meio deste ano terá prêmio total de US$ 1 bilhão, pouco mais de R$ 5,7 bilhões pela cotação atual. O valor será distribuído entre os 32 clubes e terá as divisões a cada fase classificatória.

No Mundial de seleções de 2022, disputado no Catar, a Fifa distribuiu a maior cota da história da competição, mas que não supera o campeonato de clubes de 2025. Foram pagos 440 milhões de dólares para as equipes na competição, cerca de R$ 2,5 bi na cotação da época. Desse montante, a campeã Argentina ficou com 42 mi de dólares (mais de R$ 200 mi na época), que foi a maior premiação dada a um campeão em uma final do futebol.

Além da premiação recorde para clubes em uma competição da Fifa, foi criado um mecanismo de solidariedade com os clubes participantes. Segundo o comunicado oficial, a ação visa favorecer os clubes através da distribuição de renda gerada pelo torneio. Segundo o próprio texto, a instituição não ficará com nenhum valor arrecadado no Mundial de Clubes.

Infantino durante lançamento do Tour do Troféu do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Instagram/@gianni_infantino)

O presidente Gianni Infantino ressaltou que as cifras ressaltam o peso do Mundial ser o "auge do futebol de clubes", além de contribuir para o desenvolvimento global do futebol.

- O Mundial de Clubes da Fifa não será apenas o auge do futebol de clubes, mas também uma demonstração vívida de solidariedade que beneficiará as equipes em uma escala sem precedentes. Toda a receita gerada pelo torneio será distribuída entre os clubes participantes e por meio do mecanismo de solidariedade, pois a Fifa não ficará com um único dólar. As reservas da FIFA, que existem para o desenvolvimento global do futebol, permanecerão intocadas - destaca Infantino.

Segundo a projeção da Fifa, o Mundial de Clubes 2025 terá receitas na casa dos US$ 2 bilhões de dólares, cerca de R$ 11,5 bilhões na cotação atual. Até 2026, a meta orçamentária da entidade prevê receitas que cheguem até US$ 13 bilhões (quase R$ 75 bilhões), sendo que 90% do valor será reinvestido nas comeptições da entidade.

O torneio acontece entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense são os representantes brasileiros na competição. O evento precede a Copa do Mundo de 2026, que também acontece nos EUA, além de Canadá e México.

Corrida por patrocínio no Mundial

Ao anunciar a premiação do Mundial de Clubes, a Fifa cessa uma desconfiança que pairava a realização da competição ao analisar o viés financeiro para os clubes. Demorou mais de um ano para que a entidade conseguisse confirmar os valores desde o anúncio da realização do evento.

Enquanto isso, a Fifa buscou o patrocínio de grandes marcas para a competição. O primeiro acordo foi para a transmissão do evento e a DAZN será a emissora exibição exclusiva. Entre os outros patrocinadores oficiais, estão a Coca-Cola, a cervejaria AB InBev, o Bank Of America e a Hisense, fabricante chinesa de eletrônicos e eletrodomésticos.