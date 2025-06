Ronaldinho Gaúcho publicou nesta quarta-feira (4) foto com a camisa do Inter Miami, adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes. O craque agradeceu o presente da equipe estadunidense e desejou "tudo de melhor" para os ex-companheiros David Beckham, dono do clube, e Lionel Messi, astro do time na competição da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Al Hilal, adversário do Real Madrid no Mundial, anuncia Simone Inzaghi

Na imagem, o ex-jogador aparece segurando o uniforme principal do Inter Miami, com o número 10 e o nome dele. R10 esteve presente no Chase Stadium, casa dos Herons, para promover o evento "The Bealtiful Game" (O Jogo Bonito, em tradução do inglês).

Em parceria com Roberto Carlos, Ronaldinho é um dos embaixadores da partida beneficente que está na terceira edição, a segunda no estádio do Inter Miami, no próximo sábado (7). Além dos brasileiros, capitães das equipes, estão confirmados no evento jogadores e ex-jogadores como Willian, Makelelé, Lugano, Belleti, Gilberto Silva, Valderrama, Higuita, entre outros.

continua após a publicidade

Inter Miami no Mundial de Clubes

O Inter Miami é o representante dos Estados Unidos, país sede, no Mundial de Clubes. A equipe está no grupo A da competição, junto a Palmeiras, Porto e Al Ahly, do Egito. Com Messi e Suárez no elenco, a estreia será contra os egípicios no dia 14, no jogo de abertura do torneio da Fifa.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade