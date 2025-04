A Fifa anunciou, nesta quinta-feira (3), o início da venda de pacotes especiais para o Mundial de Clubes e para a Copa do Mundo de 2026. A entidade máxima do futebol visa unir e fomentar a presença de público nas duas competições realizadas nos Estados Unidos.

O modelo das vendas é dividido em duas categorias e será ofertado pelos próximos 25 dias. O prazo pode ser alterado e encerrado de forma antecipada se a carga de ingressos disponibilizados se esgotar pelos fãs.

A primeira categoria, nomeada como "Pacote de Ingressos", dá direito a uma entrada por jogo para duas partidas do Mundial de Clubes, além da possibilidade de compra de um ingresso adicional para um terceiro confronto.

Ao realizar a compra e comparecer em todos os duelos, os torcedores garantirão o direito de adquirir um ingresso para qualquer partida da Copa do Mundo de 2026, com exceção da decisão do Mundial de seleções.

A segunda e mais robusta categoria é nomeada como "Superpacote de Ingressos". A compra será revertida em ingressos para 20 partidas do Mundial de Clubes de 2025, incluindo uma das semifinais e o jogo de abertura ou o da decisão da competição.

Metlife Stadium será o palco da final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/X)

Para a Copa do Mundo, os donos destes pacotes terão o direito de comprar um ingresso antecipado para a final de 2026. O ano marcará a primeira edição com 48 seleções em busca da taça mais importante do futebol.

No comunicado oficial, a Fifa destacou que oferece "uma oportunidade única na vida de fazer parte dos dois eventos mais prestigiados do calendário do futebol masculino". O preço de ingressos varia de acordo com as partidas e setores dos estádios escolhidos pelo público. Todos os pacotes são vendidos em dólar.

Confira o calendário das equipes brasileiras durante a primeira fase do Mundial de Clubes:

Palmeiras

🌏 Palmeiras (BRA) x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Palmeiras (BRA) x Al Ahly (EGY)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quinta, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo A)

📅 23 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Miami

Botafogo

🌏 Botafogo (BRA) x Seattle Sounders (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 Paris Saint-Germain (FRA) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Atlético de Madrid (ESP) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

Flamengo

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUN)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 Flamengo (BRA) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 A definir x Flamengo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium

Fluminense

🌏 Fluminense (BRA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Fluminense (BRA) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Fluminense (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami