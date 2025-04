O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou que a entidade vai doar 30 mil ingressos do Mundial de Clubes de 2025 para bombeiros e socorristas que atuaram no combate aos incêndios florestais na Califórnia no início do ano. A declaração foi dada nesta terça-feira (1) ao jornal LA Times, durante um evento no estádio Rose Bowl, em Los Angeles.

Os incêndios que atingiram o estado americano em janeiro de 2025 forçaram evacuações e destruíram centenas de hectares. A propagação das chamas foi intensificada por fortes ventos e uma seca prolongada, tornando o combate ainda mais desafiador. O governo da Califórnia declarou estado de emergência e mobilizou recursos para conter os focos e prestar assistência às vítimas.

Gianni Infantino em entrevista ao jornal LA Times durante um evento de divulgação do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Reprodução\X)

Durante a entrevista, Infantino, que nasceu na Suíça, mas também tem nacionalidade italiana, se disse emocionado por estar no Rose Bowl, palco da final da Copa do Mundo entre Brasil e Itália, em 1994.

"Às vezes se ganha, às vezes se perde", afirmou Infantino ao lembrar com tristeza a decisão do Mundial de 1994, quando Roberto Baggio desperdiçou o pênalti que garantiu o título para o Brasil.

Caso do Club León

O presidente da FIFA também foi questionado sobre a situação do Club León, do México, que foi excluído do torneio. Infantino garantiu que a decisão sobre a equipe que ocupará sua vaga será tomada rapidamente.

"Agora, o caso certamente seguirá para o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que tomará sua decisão em um prazo muito rápido, pois precisamos seguir a decisão do TAS, que é o tribunal supremo ao nível internacional do esporte e também do futebol", explicou Infantino. "E depois dessa decisão, tomaremos a decisão de como proceder. Tudo precisará ser resolvido nas próximas semanas para garantir segurança e certeza para os 32 times, já que, até o momento, temos 31.", explicou o presidente da FIFA.

A FIFA decidiu excluir o Club León do Mundial de Clubes com base em uma regra que determina que "nenhuma pessoa física ou jurídica pode controlar, ou exercer influência sobre mais de um clube participante da competição". O Grupo Pachuca, liderado pelo empresário Jesús Martínez Patiño, controla diversas equipes ao redor do mundo. Recentemente, o presidente do grupo se reuniu com representantes da FIFA para argumentar que os clubes são geridos de maneira independente, mas não conseguiu reverter a decisão.

A situação afeta diretamente o Flamengo, que também está no grupo D da competição, ao lado do Chelsea, da Inglaterra, e Espérance, da Tunísia.

Importância do Mundial de Clubes

Por fim, o presidente destacou a importância do Mundial de Clubes para as pessoas e para o mundo do futebol.

"Já sabemos há 100 anos qual é o país campeão do mundo. Ainda não sabemos qual é o clube campeão do mundo, porque cada país tem suas ligas e cada um acredita que é o melhor do mundo. O melhor do mundo é apenas aquele que vence o Mundial", disse Infantino em entrevista ao LA Times.