A Fifa iniciou a venda de pacotes de hospitalidade para o Mundial de Clubes de 2025, que acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Durante o torneio, torcedores terão a oportunidade de adquirir ingressos exclusivos para experiências diferenciadas, como lounges e camarotes em 12 estádios que sediarão a competição, que contará com a presença de quatro clubes brasileiros (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras) e de outros 28 times de diferentes partes do mundo.

Os pacotes de hospitalidade variam em termos de benefícios e preços. O mais sofisticado e exclusivo é o "Flagship Lounge", que oferece o lounge mais bem posicionado nos estádios, com um menu de degustação de seis pratos finos. Também há opções de camarotes privados e compartilhados, que incluem serviços gastronômicos diferenciados e atendimento personalizado para os jogos do Mundial.

Além disso, a Fifa oferece alternativas como o "Premier Lounge", o "Club Plus" e o "Club Seat", que garantem acesso a áreas privilegiadas e diferentes opções de alimentação, com vista privilegiada para o campo de jogo. Todos os pacotes incluem ingressos para as respectivas partidas da competição.

Palco da final da Copa do Mundo de 1994, entre Brasil e Itália, o Rose Bowl receberá dois jogos do Botafogo durante o Mundial (Foto: Divulgação)

Os preços dos pacotes começam em US$ 386,25 por pessoa, e as compras podem ser realizadas diretamente no site oficial da Fifa. Para quem busca uma experiência única e exclusiva no Mundial de Clubes, essas opções de pacotes de hospitalidade proporcionam conforto, sofisticação e uma vivência diferenciada no maior torneio de clubes do futebol mundial.

Pacotes

Flagship Lounge : a partir de US$ 1.605 (aproximadamente R$ 9.120) por pessoa;



: a partir de US$ 1.605 (aproximadamente R$ 9.120) por pessoa; Camarote privado : a partir de US$ 18.480 (aproximadamente R$ 105.012) por camarote;



: a partir de US$ 18.480 (aproximadamente R$ 105.012) por camarote; Camarote compartilhado : a partir de US$ 535 (aproximadamente R$ 3.040) por assento;



: a partir de US$ 535 (aproximadamente R$ 3.040) por assento; Premier Lounge : a partir de US$ 772,50 (aproximadamente R$ 4.386) por pessoa;



: a partir de US$ 772,50 (aproximadamente R$ 4.386) por pessoa; Club Plus : a partir de US$ 500 (aproximadamente R$ 2.841) por pessoa;



: a partir de US$ 500 (aproximadamente R$ 2.841) por pessoa; Club Seats: a partir de US$ 386,25 (aproximadamente R$ 2.193) por pessoa.

Em dezembro de 2024, a FIFA anunciou uma parceria com a Beyond Hospitality para o Mundial de Clubes de 2025. A Beyond, com experiência em trabalhar com grandes clubes como o Liverpool, oferecerá serviços de hospitalidade em diversas categorias, incluindo a "Venue Series", onde os torcedores poderão escolher um estádio como base, e a "Final Round Series", focada nas etapas finais do torneio.

Confira o calendário das equipes brasileiras durante a primeira fase do Mundial:

Palmeiras

🌏 Palmeiras (BRA) x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Palmeiras (BRA) x Al Ahly (EGY)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quinta, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo A)

📅 23 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Miami

Botafogo

🌏 Botafogo (BRA) x Seattle Sounders (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 Paris Saint-Germain (FRA) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Atlético de Madrid (ESP) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

Flamengo

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUN)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 Flamengo (BRA) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 A definir x Flamengo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium

Fluminense

🌏 Fluminense (BRA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Fluminense (BRA) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Fluminense (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami