Do Catar aos EUA: torcedora do Flamengo viverá seu segundo Mundial de Clubes

A paixão pelo futebol faz torcedores atravessarem fronteiras para ver o seu time de coração em campo. O enredo, aliás, será repetido diversas vezes no Mundial de Clubes 2025, nos Estados Unidos. Isso acontecerá com Gabriela Kappel, rubro-negra que acompanhará o Flamengo em mais um torneio internacional. O Lance! conversou com a flamenguista para saber a expectativa para o torneio.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo divulga informações sobre a chegada de Jorginho

Essa será a segunda vez que Gabriela acompanhará o Flamengo em um Mundial de Clubes. A primeira vez foi em 2019, quando o time brasileiro enfrentou Liverpool na final da competição (derrota por 1 a 0 na prorrogação). Apesar de ser em um formato diferente, a competição, que reunirá 32 clubes, fará a rubro-negra, mais uma vez, ir para outro continente atrás do seu time.

- Fui ao Mundial de 2019, no Catar, e foi muita coincidência. Eu tinha uma viagem a trabalho lá para fazer, e estava ali no Oriente Médio, em Omã, mas iria voltar na semana. A passagem já estava comprada até antes mesmo de saber que o Flamengo iria para o Mundial, por conta do título da Libertadores. Quando soube, falei: 'não, vou ter que ir, já estou aqui, super perto'. E aí, por uma questão do trabalho, consegui postergar a minha volta e retornar só depois. Mas isso tudo tive que decidir lá na hora. Tive que comprar minha passagem interna, o ingresso, a hospedagem do hotel, e eu não tinha ninguém para ir. Fui completamente sozinha. Só conhecia uns conhecidos da minha própria empresa, que fiz amizade na hora. Foi assim, fui me juntando com as pessoas e fomos ao Mundial - iniciou a rubro-negra de 39 anos, que atua como engenheira de produção.

continua após a publicidade

Gabriela Kappel no Mundial de Clubes em 2019 (Foto: Arquivo pessoal)

- Por conta da compra do ingresso de última hora, fiquei no setor do meio do estádio. Mas, dei um jeitinho brasileiro e consegui me infiltrar na torcida do Flamengo e foi maravilhoso. Por mais que a gente tenha perdido, só a vibe da sensação de assistir o seu time em outro país, vibrando com todo mundo ali, é mágico. Esse foi um dos motivos pelo qual quis estar em outro Mundial. No Marrocos (2022) não consegui ir. Aí surgiu essa oportunidade de irmos agora. Assistir aqui no Maracanã é fod*, mas assistir em outro país é muito legal. As minhas expectativas são ótimas - completou Gabriela.

Veja outras notícias sobre o Flamengo no Mundial de Clubes

➡️ Estádio que receberá jogos do Flamengo no Mundial passa por troca de gramado

➡️ O que o Flamengo quer da janela especial para o Mundial de Clubes?

➡️ Mundial de Clubes: site espanhol alerta europeus sobre fase de Arrascaeta, do Flamengo

continua após a publicidade

Companhia da família nos Estados Unidos

O fato do Mundial de Clubes acontecer nos Estados Unidos é, sem dúvida, um grande atrativo para os torcedores. Diferentemente de 2019, Gabriela Kappel compartilhará a sensação de ver o Flamengo fora do país ao lado de sua família. Ela contou ao Lance! como está sendo a expectativa pelo desempenho da equipe rubro-negro e a sua preparação para a viagem.

- Nessa primeira versão desse Mundial, a gente não sabe como vai ser, quando vai acontecer de novo, se realmente o torneio vai ser sucesso, se vai ter mesmo a cada quatro anos. Ou até mesmo se o Flamengo vai estar nele de novo. Então, por mais que eu seja otimista, que o Flamengo esteja jogando bem, não sei se ele vai ser classificado para o próximo. Por ser um país de mais de fácil acesso, comparado com outros que sediaram outros formatos do Mundial, deu muita vontade de ir. Desde que anunciou a gente já se programou para ir. Temos que viver essa emoção. Vai ser como uma Copa do Mundo - analisou.



Gabriela Kappel no Catar em 2019 (Foto: Arquivo pessoal)

- As expectativas estão super altas, tanto que a gente já tem ingresso, inclusive, até às oitavas de final. Se o Flamengo for primeiro ou segundo, eles alocam a gente. Ou se não passar, devolvem. Estou indo com meu marido, que é mais flamenguista do que eu. Ele foi em jogos da Libertadores, mas nunca ao Mundial. A gente vai levar o nosso filho, de dois anos e meio, e as avós. Elas vão servir ali meio como de babás (risos), porque a gente não vai levá-lo em todos os jogos. Vai ser a primeira vez que ele vai em um estádio. A gente está com expectativa super alta. Aliás, já combinamos que, caso o Flamengo vá para a final, voltaremos para os Estados Unidos. Acho que o Flamengo tem total condição de passar de fase. Passar em primeiro vai ser difícil. Estamos na expectativa que passe em segundo. E, dependendo, acho que das oitavas a gente consegue passar também - complementou.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jogos do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes

16/06 – Flamengo x Espérance (Tunísia) – 22h (de Brasília)

Estádio: Lincoln Financial Field, Filadélfia 20/06 – Flamengo x Chelsea (Inglaterra) – 15h (de Brasília)

Estádio: Lincoln Financial Field, Filadélfia 24/06 – Los Angeles (Estados Unidos) x Flamengo – 22h (de Brasília)

Estádio: Camping World Stadium, Orlando

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real