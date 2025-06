Wilton Pereira Sampaio foi escolhido pela Fifa para apitar uma partida do Grupo H do Mundial de Clubes, que conta com o Real Madrid. O brasileiro foi escalado para conduzir o duelo entre Al-Hilal e RB Salzburg, neste domingo (22), pela segunda rodada da chave.,

Wilton será auxiliado pelos compatriotas Bruno Boschilia, do Paraná, e Bruno Raphael Pires, de Goiás. O quarto árbitro será Jean Jacques Ndala, do Congo, e no VAR, as revisões ficarão por conta do colombiano Nicolás Gallo.

O árbitro goiano já havia apitado, na rodada inicial do intercontinental, o duelo entre Monterrey e Inter de Milão, que terminou empatado em 1 a 1, pelo Grupo E. A experiência internacional já o havia conferido a oportunidade de conduzir quatro jogos na Copa do Mundo de 2022, incluindo um duelo entre Inglaterra e França, nas quartas de final.

Wilton Sampaio apitará jogo do Mundial neste domingo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

🕴️ Wilton Pereira Sampaio apita jogo crucial no Grupo H do Mundial

Al-Hilal e RB Salzburg entram em campo neste domingo (22), às 19h (de Brasília), no Audi Field, em Washington, D.C. (EUA), pela segunda rodada do Grupo H. Os austríacos lideram a chave após vencer o Pachuca (MEX) na estreia, enquanto os sauditas empataram com o Real e buscam o primeiro triunfo.

Mexicanos e espanhóis se enfrentam no mesmo dia, mas às 16h (também de Brasília), e o duelo será arbitrado por outro brasileiro. Ramon Abatti Abel estará no apito do confronto, sendo auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Rafael da Silva Alves.

