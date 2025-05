Fifa anuncia gigante de pagamentos como patrocinadora do Mundial de Clubes

Falta pouco mais de um mês para o início do Mundial de Clubes, que começa em 14 de junho, em Miami. O torneio marcará a estreia do novo formato com 32 equipes e promete cifras históricas em premiações, direitos de transmissão e patrocínios. Nesta quinta-feira (8), a Fifa anunciou mais um parceiro para a competição: a Visa, empresa multinacional de serviços financeiros.

A Visa vai proporcionar programas especiais para aproximar os fãs que utilizarem a tecnologia da empresa durante o evento. Valores do acordo ainda não foram divulgados.

- Como parceira, a Visa tem desempenhado um papel de destaque no crescimento do jogo global. O Mundial transformará o panorama global dos clubes. Com a escala inigualável da Visa e seu compromisso com a inovação, temos orgulho de receber outra marca poderosa que está perfeitamente alinhada com a visão ousada deste torneio - afirmou Romy Gai, diretor de Negócios da Fifa.

💰 Quem são os patrocinadores até agora?

A Visa se junta a outras empresas que patrocinam o novo Mundial de Clubes. Já foram anunciadas como patrocinadoras oficiais Bank of America, Hisense, AB InBev, Rock-it Cargo e Coca-Cola. Além disso, a Tiffany & Co é a parceira oficial responsável pela confecção do novo troféu, que será entregue ao campeão no dia 13 de julho.

Segundo o portal "The Athletic", a Fifa pretende fechar até 10 acordos comerciais para o torneio, com valores a partir de US$ 100 milhões por patrocinador (cerca de R$ 587 milhões).

Vale destacar que o jornal britânico "The Guardian" revelou um embate jurídico envolvendo Coca-Cola e Adidas, duas parceiras históricas da Fifa. Ambas alegaram que o Mundial deveria estar incluído nos acordos já existentes com a entidade e não ser comercializado separadamente.