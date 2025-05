CBF altera data do último compromisso do Palmeiras antes do Mundial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da partida entre Cruzeiro e Palmeiras, válida pelo Brasileirão. O duelo, que será o último compromisso da equipe paulista antes da viagem aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, foi remarcado para o dia 1º de junho, no Mineirão.

Anteriormente, a partida estava agendada para um dia antes, no sábado, mas precisou ser remarcada pela Confederação.

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores após a vitória sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, o Palmeiras pode poupar seus principais jogadores na competição continental para focar nos compromissos restantes da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Estêvão e Vitor Roque comemoram gol do Palmeiras em partida disputada no Mané Garrincha (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Jogos do Palmeiras antes do Mundial

Palmeiras x São Paulo - Campeonato Brasileiro (17h30) Palmeiras x Bolívar - Copa Libertadores (19h) Red Bull Bragantino x Palmeiras - Campeonato Brasileiro (18h30) Palmeiras x Ceará - Copa do Brasil - terceira fase - jogo de volta (19h30) Palmeiras x Flamengo - Campeonato Brasileiro (16h) Palmeiras x Sporting Cristal - Copa Libertadores (21h30) Cruzeiro x Palmeiras - Campeonato Brasileiro (19h30)

Grupos no Mundial de Clubes

O Palmeiras está no Grupo A do Mundial de Clubes, ao lado do Porto, de Portugal, do Al Ahly, do Egito, e do Inter Miami, dos Estados Unidos, equipe que tem Lionel Messi como principal destaque.

A estreia está marcada para o dia 15 de junho, contra o Porto, em Nova Jersey. Quatro dias depois, também na cidade americana, o Verdão enfrenta o Al Ahly. O time encerra a fase de grupos no dia 22, em Miami, diante dos donos da casa.