ORLANDO (EUA) - O ex-jogador do Flamengo, Fellype Gabriel, marcou presença na Casa Flamengo, em Orlando. Espaço oficial do clube no Mundial de Clubes, o local virou ponto de encontro da Nação durante as partidas. Em entrevista exclusiva ao setorista do Mengão no Lance!, o ex-meia avaliou como está sendo esse início de competição, em especial para os clubes brasileiros.

- Está sendo muito bom, a gente pode acompanhar de perto vários times do mundo inteiro, principalmente os times brasileiros que vem fazendo uma boa campanha. Fico feliz de ver grandes jogadores, grandes clubes e a gente que tem filho também, acaba aproveitando esse momento - destacou o ex-atleta.

As equipes brasileiras seguem invictas neste Mundial, até o momento Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense conquistaram seis vitórias e dois empates. Fellype Gabriel destacou a campanha das equipes até aqui e reforçou sua torcida para chegarem o mais longe possível.

- Eu acho que as equipes sul-americanas vêm fazendo um bom campeonato. Lógico que tem a questão do calor, no meio do ano é final de temporada para eles, mas os times brasileiros sempre jogaram a competição no final do ano, já com 70 jogos. Então, eu não vejo isso como desculpa, acho que as equipes sul-americanas, em especial os brasileiros, vem fazendo uma grande campanha e a gente espera que cheguem o mais longe possível - finalizou.

Revelado em 2005 pelo Mengão, Fellype Gabriel acumula passagens por Vasco, Botafogo, Palmeiras e Portuguesa. O meia passou 10 temporadas defendendo a camisa do Kashima Antlers do Japão, onde conquistou uma Taça do Japão, uma Taça da Liga do Japão e uma Supertaça do Japão. No Brasil, o ex-jogador conquistou a Copa do Brasil de 2006 pelo Flamengo.

Fellype Gabriel, na época de Flamengo (Foto: Instagram/Fellype Gabriel)

Casa Flamengo

A Casa Flamengo, localizada no Icon Park de Orlando, se tornou o espaço oficial do clube e ponto de encontro dos rubro-negros, neste Mundial de Clubes.

O espaço oferece uma programação especial para rubro-negros de todas as idades. Os visitantes podem tirar uma foto virtual com a taça do Mundial de 1981, disputar partidas de futmesa e conferir de perto a camisa usada por Zico.



Os rubro-negros que visitaram o local tiveram o privilégio de encontrar com o eterno camisa 10, que participou de um encontro com sócios-torcedores e concedeu uma entrevista coletiva na Casa Flamengo, na manhã desta segunda-feira (23).