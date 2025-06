Xabi Alonso deu os primeiros passos como técnico do Real Madrid no Mundial de Clubes. Escolhido pela diretoria para ser o substituto de Carlo Ancelotti, o basco iniciou sua trajetória em empate diante do Al-Hilal, mas conseguiu sua primeira vitória ao superar o Pachuca por 3 a 1, no Grupo H.

Ainda moldando suas ideias ao elenco merengue, Xabi recebeu um respaldo positivo de um ex-rival. Diego Ribas, ídolo do Flamengo com passagem pelo Atlético de Madrid, rasgou elogios ao comandante após o triunfo inicial frente aos mexicanos.

- O Real Madrid sempre é muito forte, mas acho que é ainda mais forte com o Xabi, porque ele é um treinador espetacular. Ele fez um trabalho magnífico na Alemanha e chegou para melhorar o time e construir um relacionamento positivo com os jogadores do elenco - afirmou Diego, em entrevista ao jornal espanhol "As".

Alonso, que iniciou sua trajetória como técnico nas categorias de base do Real, ganhou projeção mundial ao fazer trabalho especial com o Bayer Leverkusen. Na Alemanha, conduziu os "Onze da Fábrica" ao primeiro título de Bundesliga em sua história, além da dobradinha com a copa local e uma invencibilidade de mais de 50 partidas.

Xabi Alonso foi apresentado como técnico do Real Madrid antes do Mundial (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

⚔️ Ídolo do Flamengo teve grande rivalidade com técnico do Real Madrid

Diego e Xabi, inclusive, tiveram grandes enfrentamentos no futebol espanhol, com amplo domínio do jogador europeu. Em clássicos de Madri - o volante vestiu a camisa do Real entre 2009 e 2014 -, foram quatro encontros, com quatro vitórias do espanhol entre novembro de 2011 e fevereiro de 2014. Na decisão da Champions de 2013/14, Alonso estava suspenso, mas viu das tribunas sua equipe vencer o dérbi por 4 a 1 na prorrogação e conquistar o décimo título europeu.

🫂 Diego Ribas elogia Vini Jr, ex-companheiro de Flamengo

Na conversa com o periódico espanhol, o antigo capitão rubro-negro também elogiou um ex-companheiro seu, que hoje veste a camisa blanca: Vini Jr. O atual melhor jogador do mundo pela Fifa recebeu o carinho de Diego, que projetou trajetória positiva ao lado de Alonso.

- Eu incluo ele nesse relacionamento positivo. Vinícius não está em sua melhor fase, mas é um jogador muito especial. Ele tem muita qualidade e vai voltar ao seu melhor. Tenho certeza disso - afirmou o ex-meia.

