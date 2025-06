Clubes brasileiros chegam invictos e embalados à rodada final do Mundial

A última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 começa com um dado incontestável: os clubes brasileiros ainda não perderam nenhuma partida. Com seis vitórias e dois empates, Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense chegam invictos e com classificações bem encaminhadas. Mais do que os resultados, os números por trás da campanha reforçam a solidez do desempenho.

Se em outros torneios a invencibilidade pode esconder atuações pouco expressivas, neste Mundial a situação é diferente. Os dados de finalizações mostram que os brasileiros vêm sendo protagonistas ofensivos, sustentando as boas campanhas com volume de jogo, aproveitamento e eficiência em diferentes estilos.

Números de finalizações por partida no Mundial:

Fluminense

Fluminense 25 x 10 Ulsan HD

Fluminense 14 x 7 Borussia Dortmund

Total: 39 finalizações (média de 19,5 por jogo)

Flamengo

Flamengo 11 x 6 Espérance

Flamengo 13 x 11 Chelsea

Total: 24 finalizações (média de 12 por jogo)

Palmeiras

Palmeiras 17 x 11 Porto

Palmeiras 11 x 8 Al Ahly

Total: 28 finalizações (média de 14 por jogo)

Botafogo

Botafogo 12 x 23 Seattle Sounders

Botafogo 4 x 16 PSG

Total: 16 finalizações (média de 8 por jogo)

Finalizações no gol do Botafogo:

Contra o PSG: Botafogo 4 x 2 nas finalizações no alvo

Contra o Seattle: Botafogo 6 x 5 nas finalizações no alvo

Total: 10 finalizações no gol em 16 tentativas (62,5% de precisão), com 3 gols marcados

O Flamengo é o único dos quatro que já está matematicamente classificado para as oitavas de final. Com vitórias sobre Espérance e Chelsea, lidera seu grupo com folga e tem a melhor média de gols entre os brasileiros: 2,5 por partida. A vitória de virada sobre o Chelsea, um dos favoritos europeus, foi um dos grandes momentos do torneio até agora.

Danilo e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo contra o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Palmeiras se destaca por ainda não ter sofrido gols. Empatou sem gols com o Porto e venceu o Al Ahly por 2 a 0, mostrando solidez defensiva. O Fluminense lidera em volume ofensivo, com 39 finalizações em duas partidas. Já o Botafogo mostra alta eficiência: com apenas 16 finalizações totais, acertou o gol em 10 delas (62,5%) e marcou três gols. Mesmo sendo superado em volume por PSG e Seattle, o Glorioso foi letal nas chances criadas.

Keno marcou o quarto gol do Fluminense contra o Ulsan (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Outro ponto importante da campanha brasileira é que todos os quatro clubes já enfrentaram os times que eram considerados favoritos em seus respectivos grupos. Flamengo venceu o Chelsea, Botafogo superou o PSG, Fluminense empatou com o Borussia Dortmund e Palmeiras arrancou empate contra o Porto.

O desempenho dos clubes brasileiros até aqui no Mundial de Clubes é mais do que promissor — é uma demonstração clara de competitividade, organização e maturidade em diferentes estilos de jogo. Seja pela solidez defensiva do Palmeiras, a eficiência do Botafogo, o volume ofensivo do Fluminense ou a força coletiva do Flamengo, os representantes do Brasil têm mostrado que não estão apenas participando do torneio, mas disputando de igual para igual com as grandes potências. À medida que a fase decisiva se aproxima, a expectativa cresce: o futebol brasileiro quer mais, e já provou que tem força para isso.