Fábio lamenta eliminação do Fluminense no Mundial: ‘Difícil’

NOVA JERSEY (EUA) - Após a eliminação do Fluminense para o Chelsea, que venceu por 2 a 0 nesta terça-feira (8), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes, o goleiro Fábio não escondeu a frustração. Uma das lideranças técnicas da equipe de Renato Gaúcho, o veterano de 45 anos admitiu a superioridade dos ingleses na partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— É sempre difícil, né? A expectativa é sempre de buscar algo mais e a classificação para a final, mas eu acho que a gente fez o que tinha que fazer da melhor forma dentro das nossas forças e não faltou. O adversário foi melhor, conseguiu fazer os gols, conseguiu encaixar melhor, então é reconhecer também que eles foram superiores e a gente lutou até o final em busca dessa vaga. Mas são situações do jogo — disse Fábio, em entrevista ao "Sportv".

— Tenho gratidão a Deus pela oportunidade. Fizemos tudo até o final ali, lutamos, dedicamos… Entregamos o que tinha que entregar ao máximo: transpiração, vontade e gana de querer passar para a final, não faltou, então é valorizar isso — finalizou.

continua após a publicidade

O Chelsea dominou o Fluminense, venceu por 2 a 0 – gols do garoto de Xerém João Pedro, que não comemorou – e mandou os brasileiros para casa. A final será no domingo (13), às 16h (de Brasília), no mesmo MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os Blues pegarão o vencedor de PSG e Real Madrid, que jogam nesta quarta, também às 16h, no mesmo estádio.

Fábio é um dos melhores jogadores do Fluminense no Mundial de Clubes (Foto: Michael Reaves)

Aos 45 anos, Fábio é destaque do Fluminense no Mundial

Mesmo com a eliminação, Fábio é destaque na parte defensiva do Flu e acumula defesas espetaculares no torneio. Em seis partidas disputadas, o Tricolor sofreu gol em três delas. Na fase de grupos, os cariocas venceram a partida contra o Ulsan HD, mas sofreu dois gols no processo, terminando o placar em quatro a dois.

continua após a publicidade

Já nas quartas de final, o Fluminense teve as redes balançadas uma vez pelo Al Hilal, mas venceu a partida por 2 a 1. Agora, na semifinal, a equipe de Renato Gaúcho saiu derrotada por 2 a 0 para o Chelsea, e deu adeus ao Mundial de Clubes.