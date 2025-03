Andrey Santos cita volante do Flamengo como um dos melhores do Brasil

Revelado pelo Vasco, Andrey Santos vive seu melhor momento na carreira jogando no Estrasburgo, da França, e revelou os volantes que mais se inspira no futebol mundial atualmente. Em entrevista à "ESPN", o jogador disse que o chileno Erick Pulgar, do Flamengo, é um dos melhores da posição que atuam no futebol brasileiro.

- Eu gosto muito de assistir o futebol, gosto muito do Bruno Guimarães, mas para citar um que não tem tanto destaque, que a mídia fala bastante, acho que um dos melhores volantes que joga hoje no futebol brasileiro, se não o melhor, é o Pulgar. Eu sempre achei ele muito bom, muito inteligente. Acho que a forma que o Filipe Luís joga é bastante parecida com a gente do Estrasburgo, e como eu gosto de assistir jogos, eu sempre fico reparando nele - disse Andrey Santos.

- Ele tem uma inteligência, ele faz o jogo andar com uma facilidade, ele faz a bola chegar nos meios com uma tranquilidade, e muitas das vezes acaba passando despercebido a função do volante, que é marcar bem e fazer o jogo fluir com tranquilidade. Eu citaria ele e do futebol mundial, acho que sem dúvida é o Rodri. Gosto muito dele e me inspiro bastante nele - completou o ex-Vasco.

Comprado em 2023 pelo Chelsea e emprestado ao Estrasburgo até julho de 2025, Andrey soma nove gols e duas assistências em 26 jogos, nesta temporada. Diante da boa fase, esteve na pré-lista do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, para os jogos contra Colômbia e Argentina. Na reta final da temporada, o meio-campista vive uma grande expectativa em relação ao seu futuro no velho continente.

Com uma campanha modesta, o Estrasburgo ocupa a 7º colocação na Ligue 1. O jogador busca se consolidar na equipe para retornar ao Chelsea, clube no qual possui contrato até o final de 2030. Aos 20 anos, Andrey vê no inflado elenco do Chelsea, a maior dificuldade para se firmar no clube inglês.

Carreira de Andrey Santos na Seleção

Andrey Santos passou por todas as categorias de base da Seleção Brasileira. O jogador foi titular na equipe que disputou a Copa do Mundo Sub-20, no ano passado, disputada na Argentina. Na competição, o Brasil foi eliminado para Israel nas quartas de final após derrota por 3 a 2.

No time principal, Andrey Santos foi convocado por Ramón Menezes e esteve em campo na derrota do Brasil para o Marrocos por 2 a 1, em amistoso disputado em março de 2023.