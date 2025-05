John Kennedy vai disputar o Mundial de Clubes pela segunda vez, mas não com a camisa do Fluminense, que ainda é seu clube. O atacante de 23 anos está emprestado pelo Tricolor ao Pachuca e vai atuar na competição pelo time mexicano.

O herói do título da Libertadores de 2023 está no Pachuca desde o início do ano e é o vice-artilheiro da equipe com 9 gols marcados. Tendo o Real Madrid como adversário do Grupo H, John Kennedy está ansioso para o confronto contra um dos favoritos do torneio.

— Jogar contra o Real Madrid vai ser uma experiência gigantesca. Faltam até palavras para expressar o sentimento. Acho que vai ser uma coisa bela, uma coisa que eu vou aproveitar cada minuto dentro de campo. Ter uma experiência como essa anima todos do grupo, não só a mim — falou à DAZN.

John Kennedy comemora gol pelo Pachuca (Foto: Reprodução / X)

Até o momento, John Kennedy tem 20 jogos pelo Pachuca, com 9 gols marcados e 2 assistências. Para tê-lo por empréstimo, o clube mexicano desembolsou três milhões de reais e tem opção de compra estipulada em seis milhões de dólares (cerca de 34 milhões de reais) por 70% dos direitos do jogador de 23 anos.

Seu contrato de empréstimo com o Pachuca termina no fim de 2025. O início empolgador pelo time mexicano aumenta as possibilidades do clube mexicano se interessar em comprar o jogador junto ao Fluminense.

John Kennedy x Fluminense no Mundial?

O Pachuca de John Kennedy pode cruzar o caminho do Fluminense no Mundial. Caso o clube mexicano e o brasileiro avancem na primeira posição de seus grupos para as oitavas e se classifiquem para as quartas, se enfrentarão nos Estados Unidos.

John Kennedy comemora gol do título da Libertadores de 2023 (Foto: Armando Paiva/Lance!)

No entanto, a probabilidade de John enfrentar o Tricolor carioca é bem pequena, já que contratos de empréstimo não costumam permitir que atletas enfrentem o clube que é detentor do seu passe.