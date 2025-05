Guillermo Almada não fica no Pachuca para o Mundial, diz jornal

Nesta quinta-feira (22), o técnico Guillermo Almada pediu demissão e não comandará o Pachuca no Mundial de Clubes. O treinador segue treinando a equipe mexicana até que o novo técnico seja anunciado. A informação é do jornalista mexicano César Luís Merlo, do portal Super Deportivo.

Segundo o jornalista, o treinador uruguaio tomou a decisão por suas ideias não estarem alinhadas com o projeto do clube. O treinador já teria até conversado com a diretoria e com o elenco, que já estão cientes da decisão.

No final do ano passado, a imprensa mexicana noticiou que Almada não estava satisfeito no comando do Pachuca e que sairia no fim da temporada, mas o uruguaio acabou ficando. Nesta temporada, Guillermo Almada levou o time até as quartas de final do Campeonato Mexicano, quando foi eliminado pelo América.

Trajetória de Almada no Pachuca

O uruguaio de 55 anos chegou ao Pachuca na temporada 2021/22 após três temporadas pelo Santos Laguna e conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf (2024) e o Campeonato Mexicano (2022/23). Almada comandou o time em 121 jogos, com 54 vitórias, 32 empates e 35 derrotas.

Resumo da carreira de Almada

Almada começou sua carreira como técnico no River Plate, em 2012. O técnico ficou no comando da equipe argentina até 2015, quando foi para o Barcelona de Guayquil. O uruguaio ficou no time equatoriano por quatro temporadas e conquistou o Campeonato Equatoriano em 2016. Após a passagem pelo Barcelona, Almada assumiu o Santos Laguna na temporada 2018/19, onde ficou até assumir o Pachuca em 2021/22.

O anúncio oficial da saída ainda não foi feito pelo Pachuca.