A FIFA anunciou nesta semana os integrantes do Grupo de Estudo Técnico (GET) que vai acompanhar de perto todos os 63 jogos do Mundial de Clubes FIFA 2025, nos Estados Unidos. Entre os nomes escolhidos, está o brasileiro Gilberto Silva, campeão mundial com a Seleção em 2002.

Com a missão de analisar tendências táticas, comportamentos técnicos e inovações durante o torneio, o grupo será liderado por Arsène Wenger, atual diretor de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA. A equipe inclui ainda ex-jogadores e treinadores renomados como Esteban Cambiasso (Argentina), Aliou Cissé (Senegal), Tobin Heath (EUA), Jürgen Klinsmann (Alemanha), Roberto Martínez (Espanha) e Pascal Zuberbühler (Suíça).

Além da análise técnica em tempo real, os membros do GET também serão responsáveis por escolher os vencedores dos prêmios individuais da competição, como o melhor jogador, artilheiro, melhor goleiro e o Prêmio Fair Play.

- Queremos descrever, analisar e interpretar o que acontece em campo com o objetivo de inspirar treinadores, analistas e fãs de futebol ao redor do mundo - declarou Wenger - O diferencial será a entrega imediata dessas observações, ainda durante o torneio — e não meses depois.

Gilberto Silva: experiência e visão global

Campeão da Copa do Mundo em 2002 e da Copa das Confederações em 2005, Gilberto Silva também teve destaque no futebol europeu, especialmente no Arsenal, onde jogou sob o comando do próprio Wenger. No clube inglês, integrou o lendário elenco dos “Invincibles”, campeão invicto da Premier League 2003/04.

Integrante da histórica equipe do Arsenal campeã inglesa na temporada 2003/04, Gilberto Silva está na galeria de ídolos do clube londrino (Foto: Odd Andersen/AFP)

A presença de Gilberto no grupo técnico reafirma o papel do ex-jogador como uma voz influente no futebol internacional. Com profundo conhecimento do jogo e uma carreira marcada por consistência e inteligência tática, o brasileiro terá papel importante na leitura e interpretação das partidas do torneio.

O papel do GET

O Grupo de Estudo Técnico da FIFA tem como objetivo:

Observar e analisar os jogos do torneio;

Detectar tendências e inovações no futebol moderno;

Produzir relatórios técnicos com dados e observações táticas;

Publicar análises no Centro de Capacitação da FIFA, plataforma online gratuita acessível a treinadores e jogadores de todo o mundo;

Selecionar os premiados ao final da competição.

A edição de 2025 do Mundial de Clubes será a maior já realizada, reunindo 32 equipes e sendo disputada entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. O torneio promete ser um marco na história do futebol de clubes — e contará com um time de especialistas à altura para documentar e interpretar tudo o que acontecer dentro de campo.