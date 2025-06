Quais são os patrocinadores do Mundial de Clubes 2025? Veja empresas

O Mundial de Clubes 2025 está prestes a começar com um novo formato, 32 equipes participantes e expectativas elevadas em todos os sentidos — inclusive fora de campo. A Fifa, mesmo diante de dificuldades para fechar acordos comerciais, já garantiu oito patrocinadores oficiais para a competição que começa neste sábado (14), em Miami.

Entre os parceiros confirmados estão gigantes de diversos setores da economia. As marcas já anunciadas como patrocinadores oficiais do Mundial de Clubes são:

Bank of America Hisense AB InBev (Budweiser) Coca-Cola Lenovo PIF (Public Investment Fund, da Arábia Saudita) Qatar Airways Visa

Além das patrocinadoras, a Tiffany & Co foi confirmada como parceira oficial responsável pela criação do novo troféu, que será entregue ao campeão no dia 13 de julho.

📊 Acordos milionários e impacto global

De acordo com o portal The Athletic, a Fifa estabeleceu como objetivo fechar até 10 contratos de patrocínio, com valores a partir de US$ 100 milhões por cota (cerca de R$ 567 milhões). Os valores exatos dos acordos assinados ainda não foram divulgados pela entidade, mas a expectativa é de que o Mundial de 2025 gere receitas recordes com publicidade, transmissões e bilheteria.

Na área de mídia, o destaque fica por conta da DAZN, que assinou um acordo avaliado em US$ 1 bilhão (R$ 5,67 bilhões) para exibir os 63 jogos do torneio gratuitamente na plataforma. O contrato também permite sublicenciamento local. No Brasil, por exemplo, a CazéTV e a Globo transmitirão os jogos.

🌍 Expansão e visibilidade

Com a presença de clubes de todos os continentes, o novo formato do Mundial amplia exponencialmente o alcance da competição. Para as marcas, trata-se de uma vitrine global, com alta audiência e grande exposição em diversos meios. A expectativa da Fifa é que a estreia do novo modelo seja um divisor de águas comercial e esportivo.

