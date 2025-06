Com o fim da Data-Fifa, o Palmeiras pode, enfim, ficar com seu elenco completo para a disputa do Mundial de Clubes, com estreia marcada para domingo (15), contra o Porto-POR, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ao todo, o time paulista cedeu oito jogadores para suas Seleções, sendo seis deles considerados titulares de Abel Ferreira, além de dois convocados pela equipe Sub-20 do Brasil. E o melhor? nenhum deles com problemas físicos.

Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia), Gustavo Gómez (Paraguai), Piquerez, Facundo Torres e Emi Martínez (Uruguai), além dos jovens Benedetti e Luighi, que estão com a Seleção Brasileira Sub-20, ficaram fora dos treinamentos com a comissão técnica alviverde durante o período. Esses jogadores se juntarão ao grupo nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (11), ou seja, dois dias após a delegação do Palmeiras chegar no exterior.

Veja o desempenho dos jogadores do Palmeiras com as Seleções

Estêvão

Pela primeira vez o atacante foi titular da Seleção Brasileira, justamente na estreia de Ancelotti no cargo de treinador. No empate sem gols com o Equador, Estêvão atuou até os 18 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Gabriel Martinelli. No segundo jogo desta Data-Fifa, contra o Paraguai, ficoi apenas no banco de reservas.

Richard Ríos

No primeiro duelo, no empate sem gols entre Colômbia e Peru, Ríos iniciou a partida no banco de reservas e só foi utilizado pelo técnico Néstor Lorenzo aos 29 minutos do segundo tempo. Apesar do pouco tempo em campo, arriscou dois chutes a gol. Já contra a Argentina, o camisa 6 foi titular e atuou durante toda a partida.

Gustavo Gómez

No duelo entre Paraguai e Uruguai, quando quatro palmeirenses tiveram a chance de entrar em campo, o zagueiro paraguaio atuou durante toda a partida. Na seguinte, diante do Brasil, também titular absoluto durante os 90 minutos.

Piquerez

Titular absoluto da lateral esquerda de Abel Ferreira, o jogador começou no banco de reservas, mas entrou em campo no intervalo da partida, na vaga de Mathías Olivera. Na partida contra a Venezuela, ficou no banco de reservas.

Facundo Torres

Como acontece com alguns jogadores em partidas do Uruguai, o atacante foi cortado dos duelos contra Paraguai e Venezuela.

Emi Martínez

O volante do Verdão ficou no banco de reservas durante todo o duelo contra o Paraguai e não foi relacionado contra a Venezuela.

Convocados do Palmeiras na Data-Fifa chegam depois

Os convocados irão viajar até Greensboro, na Carolina do Norte, a bordo do avião particular da presidente Leila Pereira. O restante da delegação alviverde, por sua vez, chegou ao país na noite de segunda-feira (9), um dia antes do término da Data-Fifa.

A presidente inicialmente planejava se deslocar junto com a delegação, na mesma data, usando sua aeronave particular. Porém, para facilitar a logística dos convocados e reduzir os custos operacionais do clube, Leila Pereira colocou o avião à disposição e viajará com os atletas, incluindo o zagueiro Benedetti e o atacante Luighi.