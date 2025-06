FIFA apresenta inovações tecnológicas para o Mundial de Clubes

Nesta sexta-feira (6), a FIFA divulgou que o Mundial de Clubes terá uma série de inovações tecnológicas visando maior transparência e melhor experiência para os torcedores. Entre as inovações, estão a utilização do impedimento semi-automático, implementação de câmeras corporais nos árbitros e imagens do VAR no telão do estádio.

Câmeras corporais

A Football Association Board (IFAB) aprovou a utilização de câmeras corporais nos árbitros durante a competição. As imagens serão mostradas pela DAZN, detentora exclusiva dos direitos de transmissão do Mundial.

O principal motivo do teste é promover uma experiência melhor do jogo para o expectador utilizando esse novo ângulo de captação de imagem com a perspectiva do árbitro. Segue abaixo um vídeo disponibilizado pela FIFA de imagens capturadas por uma câmera corporal implementada no árbitro do jogo entre Pachuca x Botafogo, na semifinal da Copa Intercontinental de 2024.

Imagens da revisão do VAR no telão do estádio

Assim como acontece na maioria das competições ao redor do mundo, as imagens que o árbitro vê no monitor na área de revisão serão exibidas em tempo real nos telões dos estádios nos jogos da Copa do Mundo de Clubes. A FIFA acredita que isso aumentará a transparência e auxiliará no entendimento dos torcedores das decisões da arbitragem.

Impedimento semi-automático

Após uma série de testes, inclusive na Copa Intercontinental 2024, o Mundial de Clubes também utilizará a tecnologia do impedimento semi-automático visando agilizar o processo de tomada de decisão e melhorar a precisão nos lances ajustados.

O sistema vai rastrear a posição dos jogadores e da bola utilizando um sensor dentro da bola, múltiplas câmeras e inteligência artificial. Em caso de impedimento claro, alertas automatizados serão enviados para o árbitro. Em casos mais complicados, as informações fornecidas pelo sistema serão avaliadas pelo árbitro de vídeo antes de serem validadas.

Informações baseadas em inteligência artificial

A FIFA utilizará algoritmos desenvolvidos por inteligência artificial para compilar todos os dados dos jogos a partir de rastreamentos disponíveis. O sistema foi desenvolvido pelo Football Technology Center.

Substituições

A assinatura manual feita por uma papelada no momento das substituições será substituída por tablets. Dessa forma, o processo no momento das trocas será feito com mais rapidez e praticidade. Cada time receberá um tablet antes da partida e irá gerenciar as informações dos atletas digitalmente. Isso também proporcionará uma visão clara sobre a quantidade de substituições faltantes.