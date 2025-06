O Flamengo recebeu da Fifa parte da premiação pela participação no Mundial de Clubes de forma antecipada. Para evitar pagamento de tributos dos Estados Unidos por parte dos clubes, a entidade atendeu a reclamações, e o Rubro-Negro teve parcela da quantia depositada no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Apresentado pelo Flamengo, Jorginho celebra volta ao Brasil: ‘Vontade de criar minha história no país’

A notícia do pagamento foi dada pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, durante a reunião do Conselho Deliberativo na última sexta-feira (6). Havia possibilidade do Fla abrir empresa nos EUA para receber o dinheiro, mas a opção foi descartada.

Segundo o dirigente, a Fifa pagou ao clube R$ 65,8 milhões na quarta-feira (4). A informação foi divulgada pelo portal "MundoBola Flamengo" e confirmada pelo Lance!. O valor total a ser pago pela entidade aos clubes brasileiros que jogarão o Mundial é de 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 86 milhões) pela participação. O campeão pode faturar até 125 milhões de dólares (aproximadamente R$ 713 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

— A gente recebeu 65 milhões e 800 mil reais da Fifa dois dias atrás no Brasil. Botamos o dinheiro para dentro sem ter que abrir a empresa e está resolvido. Para aqueles que tinham preocupação, a gente conseguiu trazer o dinheiro antes da hora, receber no Brasil e não ter o impacto fiscal que a gente teria — declarou Bap.

— A crítica em muitos lugares foi enorme e a Fifa acabou flexibilizando isso e possibilitando que a gente fizesse uma operação diretamente via Brasil. No meio do caminho, a FIFA chega e diz: "Olha, uma parte considerável do que a gente pagaria para vocês, a gente vai pagar no país de cada um como um prêmio e não por estar jogando o torneio". E a gente falou: "Bom, agora a gente vai juntar a fome com a vontade para comer" — completou o presidente do Flamengo durante o discurso na reunião do CoDe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Confira os valores de premiação do Mundial de Clubes

Valores de participação por continente:

Europeus: entre 12,81 milhões de dólares e 38,19 milhões de dólares

Sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Ásia: 9,55 milhões de dólares

África: 9,55 milhões de dólares

Oceania: 3,58 milhões de dólares

Valores por fases no Mundial:

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares

Semifinais: 21 milhões de dólares

Vice-campeão: 30 milhões de dólares

Campeão: 40 milhões de dólares