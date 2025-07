O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, não poupou elogios a Estêvão, classificando-o como um "grande talento" após o desempenho do jovem brasileiro na derrota do Palmeiras para os Blues na quartas de final do Mundial de Clubes. O atacante de 18 anos, que se juntará ao Chelsea na próxima temporada, marcou um belo gol em sua última partida pelo time alviverde.

Estêvão se encontrou em uma situação inusitada ao tentar eliminar seu futuro clube no Lincoln Financial Field. Apesar do Chelsea ter avançado para a semifinal contra o Fluminense com um gol contra de Weverton no final, o empate de Estêvão no início do segundo tempo deu um tempero a mais no confronto.

- Você pode ver que ele é um grande talento [...] Pode ver que ele é um jogador fantástico. A única coisa agora é que, quando você vem da América do Sul ou de outra parte do mundo para a Europa, precisa se adaptar. Vamos ajudá-lo a se adaptar e, antes de tudo, a desfrutar do futebol. Não temos dúvidas, pois ele é muito bom, de que será um jogador importante para o Chelsea - disse Maresca.

O Chelsea abriu o placar cedo com Cole Palmer, que abraçou Estêvão e trocou camisas com seu futuro companheiro de ataque ao final da partida.

- Eu disse a Estêvão que estamos animados para que ele se junte, mas ele não entendeu uma única palavra do que eu disse - brincou Palmer.

Estêvão, que permaneceu no Palmeiras por mais uma temporada após o Chelsea fechar um acordo de 52 milhões de libras (cerca de R$384 milhões) no ano passado, foi eleito o melhor jogador da partida. Ele integrará o elenco principal do Chelsea a partir da temporada 2025/26.

- Estou muito feliz por ter marcado um gol para ajudar meu clube [...] Infelizmente, este não foi o resultado que queríamos, mas demos o nosso melhor em campo. Agora estou seguindo em frente e agradeço ao Palmeiras por tudo. Vou torcer pelo Palmeiras e estou muito feliz por ter feito parte deste clube - disse o atacante de 17 anos.

Estêvão foi um dos destaques na derrota do Palmeiras para o Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Veja a fala de Abel Ferreira sobre Estêvão

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que teve um papel fundamental no desenvolvimento de Estêvão, pediu que o Chelsea continue a apoiar o jovem.

- Vocês compraram um jogador incrível, mas, mais do que isso, compraram uma pessoa incrível [...] Vocês precisam cuidar dele. Vocês precisam abraçá-lo e, no começo, com certeza ele cometerá erros. Ele é um jogador incrível com muita habilidade. É um jogador que pode vencer um jogo sozinho -disseo treinador português.

- Com novos jogadores e um novo treinador, ele crescerá como jogador e como pessoa. Com certeza ele precisará do seu apoio. É a primeira vez que ele deixará seu país. Na Inglaterra, o sol aparece duas ou três vezes por ano e a noite chega cedo, mas com ajuda, o Chelsea tem condições de apoiá-lo - acrescentou Abel.

Durante a partida, Estêvão enfrentou algumas entradas duras de Marc Cucurella, o que indica sua capacidade de lidar com os defensores da Premier League.

- Ele tem muita mobilidade [...] Parece magro, mas é forte. É rápido. A forma como ele chutou no gol foi com o pé direito. Ele é um jogador incrível - finalizou.

