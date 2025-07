Paulinho confirma que não joga mais pelo Palmeiras em 2025: ‘Fui no meu limite’

Segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, o atacante Paulinho encerra sua primeira temporada pelo alviverde de forma precoce. O jogador comunicou através de suas redes sociais que precisará passar por uma cirurgia na canela direita e não entrará mais em campo neste ano. O post foi feito na manhã deste sábado (5), dia seguinte da eliminação do clube no Mundial de Clubes para o Chelsea.

No texto, Paulinho lamenta a situação e afirma que jogou até o seu limite, mas optou por fazer o procedimento cirúrgico devido às fortes dores que sentia e a limitação de tempo imposta a ele a cada partida desde que chegou ao Palmeiras.

- Hora de me cuidar. Depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento que eu sabia que uma hora viria: vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados pelo resto da temporada. Não foi uma decisão fácil. Fui no meu limite! - escreveu Paulinho.

O camisa 10 do Palmeiras chegou nesta temporada como uma contratação de peso da gestão da presidente Leila Pereira após anos de destaque no Atlético-MG. O atacante chegou ao clube paulista já com problemas físicos, mas com a expectativa que a recuperação seria breve e poderia reforçar o elenco de Abel Ferreira ainda no primeiro semestre.

Entretanto, não foi o que aconteceu. Paulinho atuou em apenas 16 partidas do ano, marcando três gols e dando duas assistências. Ficou de fora de todo o Campeonato Paulista, largada do Brasileirão e da primeira fase da Libertadores.

No Mundial de Clubes, o atacante teve um peso decisivo, apesar dos poucos minutos em campo. No duelo contra o Botafogo, pelas oitavas de final, marcou o gol da classificação alviverde às quartas. Contra o Chelsea, na noite de sexta-feira (4), Paulinho atuou pelos últimos minutos com a camisa do clube nesta temporada.

O jogador destacou o amor que tem por jogar futebol e estar em campo representando o clube. Entretanto, ponderou que seu corpo "pediu atenção" e agora focará 100% no processo de recuperação.

- Quem me conhece sabe o quanto amo estar em campo, competindo, superando limites e dando meu máximo. Mas meu corpo pediu atenção, e agora preciso me cuidar da forma certa. Vou focar 100% na recuperação, com a cabeça no lugar e fé de que vou voltar mais forte. O caminho vai ser longo, mas necessário - completou.