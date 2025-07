Após eliminação com Palmeiras, Estêvão fica nos EUA para fazer primeira adaptação ao Chelsea

O atacante Estêvão fez seu último jogo com a camisa do Palmeiras nesta sexta-feira (4), quando foi eliminado pelo Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Quis o destino que a despedida fosse justamente contra seu futuro clube. Como a delegação alviverde chega ao Brasil ainda neste sábado (5), a Cria da Academia ficou no exterior para dar início ao processo de adaptação ao clube inglês.

continua após a publicidade

➡️ Emocionado, Estêvão agradece Palmeiras, mas lamenta: ‘Triste me despedir desse jeito’

Antes de ser apresentado ao Chelsea, Estêvão passará dois dias com a delegação, já que o clube europeu ainda disputará a semifinal do torneio internacional na próxima terça-feira (8) contra o Fluminense, em Nova Jersey, às 16h (de Brasília).

Apesar da derrota do Verdão por 2 a 1, foi justamente dos pés de Estêvão que saiu o único gol do time brasileiro na partida, quando empatou o duelo e deu esperança aos torcedores de uma classificação até então.

continua após a publicidade

- O time está aqui, ele vai ficar conosco mais um ou dois dias e depois vai sair de férias. É um talento e tanto, um jogador fantástico. Para mim, quando você vem da América do Sul ou de alguma outra parte do mundo para a Europa, você precisa fazer uma adaptação. Primeiro, para continuar feliz e gostando de futebol. Essa adaptação vai acontecer e ele ajudará muito o Chelsea - afirmou o técnico Enzo Maresca.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Estêvão se despede do Palmeiras

Visivelmente emocionado após a partida, o atacante lamentou se despedir do clube com uma eliminação tão dolorida. O jogador também agradeceu o apoio que recebeu da torcida durante toda sua trajetória pelo clube que o revelou.

continua após a publicidade

- Muito orgulho de fazer parte desse time onde eu fui muito feliz com todos os companheiros, comissão, sempre me abraçaram desde o começo. É triste estar me despedindo desse jeito. Torcida, muito obrigado pelo apoio de vocês, que foram fundamentais pra mim. Espero que vocês não esqueçam de mim, porque eu não vou esquecer de vocês - disse Estêvão.