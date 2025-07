Como o Palmeiras trabalha Crias da Academia para momento de pressão no Mundial

FILADÉLFIA (EUA) - O Palmeiras é o clube que mais tem revelado jogadores e, consequentemente, lucrando alto com vendas das joias para o exterior. A disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, também serve como uma vitrine para que o mundo fique ainda mais de olho nas promessas que ainda estão no clube e vêm ganhando destaque nos jogos do time rodada a rodada.

Com a imensa exposição, o clube ainda se preocupa em "blindar" os jovens para o momento de pressão que acontece de acordo com as fases em que o Palmeiras avança no torneio internacional. O trabalho psicológico não é novidade, já que Abel Ferreira bate muito na tecla do poder mental que é preciso ter para chegar longe em todas as competições e, também, para conquistar vitórias e viradas em partidas que pareciam estar perdidas. Profissionais da área estão à disposição dos atletas durante todo o tempo.

Dos jovens que estão na disputa do torneio, Estêvão, Allan e Luighi são os que mais se destacam. Além deles, Vanderlan deve ganhar chance como titular contra o Chelsea, pelas quartas de final, já que Piquerez está fora do duelo por acúmulo de cartões. Abel Ferreira costuma "proteger" seus jogadores e também faz elogios públicos para que se sintam mais confiantes.

- Ah, com certeza. Acho que pelo tamanho do jogo, posso ter oportunidade de começar jogando, então com certeza é a semana mais importante da minha vida. Sempre ajudar o time a atacar e defender, isso que quero mostrar para o torcedor: entrega e raça, que nunca faltou e nem vai faltar. Vivemos jogo a jogo, um de cada vez. Estamos focados no Chelsea - disse o lateral-esquerdo sem esconder a felicidade por ganhar chance em um mata-mata de Mundial.

O atacante Allan tem mostrado que pressão não faz parte do seu dicionário. Ele foi titular na vitória contra o Botafogo pelas oitavas de final, e não apenas ganhou chance entre os 11 como também foi um dos destaques daquela classificação. Contra o Inter Miami, pela primeira fase, a Cria também teve uma boa atuação.

Luighi é outro talento alviverde que não se esconde nos jogos. Também no duelo contra a equipe carioca, ganhou a vaga de Vitor Roque no decorrer da partida e foi importante para desempenhar bem o papel na recomposição.

- Ele me pediu o que eu sempre faço nos treinos, que é não ter medo, ir para cima, e foi o que eu fiz ali no jogo, dei o máximo de mim, senti até câimbra, mas o importante é que passamos de fase - afirmou Luighi, em entrevista recente.

O principal nome entre os jovens é o de Estêvão. O atacante disputará vaga para a próxima fase justamente contra o time que vai se transferir após o Mundial, o Chelsea. Ainda que o jogador tenha ativado o "modo sincerão" recentemente, sempre que recebe críticas dos torcedores menos pacientes, não rebate e age com serenidade para mostrar em campo que pode fazer a diferença.

- O Estêvão é um menino muito gente boa, inocente ainda eu acho, então desde quando ele foi vendido, não percebi nenhuma mudança nele, nenhuma diferença. Creio que ele está com a cabeça boa para esse jogo e vai dar o máximo como em todos os jogos - disse Vanderlan.

Estêvão é sincero ao falar do momento no Palmeiras

- Muito difícil, é um sonho que vou realizar, sabendo que tenho que focar aqui e trabalhar. Não é fácil, tem que manter a cabeça aqui. Quanto mais perto, a ansiedade vai batendo, o friozinho na barriga. Estou tentando focar o máximo aqui [no Mundial de Clubes] para sair bem, com a cabeça erguida e pela porta da frente e sabendo que dei meu máximo - afirmou Estêvão, em polêmica entrevista na última semana.

Na ocasião, o técnico português pediu empatia com Estêvão e garantiu que "ao contrário de muitos clubes, o Palmeiras cuida de seus jogadores e, por isso que os moleques vingam".

A negociação entre os clubes foi oficializada em junho de 2024 pelo valor de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões, na cotação da época), sendo 45 milhões de euros fixos, e 16,5 milhões de euros em metas. O Palmeiras tem direito a 70% do montante, enquanto Estêvão fica com os outros 30%.

O duelo entre as equipes está marcado para sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), na Filadélfia.