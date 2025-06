River Plate e Urawa Red Diamonds estão escalados para a estreia no Mundial de Clubes! A bola rola às 16h (de Brasília) desta terça-feira (17), no Lumen Field, em Seattle, pela primeira rodada do Grupo E. Acompanhe o tempo real no Lance!.

continua após a publicidade

➡️ River Plate x Urawa Reds: saiba onde assistir e os detalhes do jogo

No River Plate, o técnico Marcelo Gallardo acabou com o mistério e escalou a joia Franco Mastantuono, de 17 anos, entre os titulares. O meia, recém-vendido ao Real Madrid, formará o setor de criação com o experiente Nacho Fernández.

Franco Mastantuono, do River Plate (Foto: Reprodução/Instagram)

Pelo lado do Urawa Reds, a novidade ficou no ataque. O centroavante brasileiro Thiago Santana começa no banco de reservas, e o técnico Maciej Skorża optou por escalar Yusuke Matsuo no comando ofensivo. Os outros dois brasileiros, o zagueiro Danilo Boza e o meia Matheus Sávio, estão confirmados entre os titulares.

continua após a publicidade

Escalação do River Plate

1- Armani; 4- Montiel, 6- Pezzella, 28- Martínez Quarta e 21- Acuña; 24- Enzo Pérez e 22- Castaño; 26- Nacho Fernández e 30- Franco Mastantuono; 11- Colidio e 15- Driussi.

Técnico: Marcelo Gallardo.

Escalação do Urawa Reds

1- Nishikawa; 4- Ishihara, 3- Danilo Boza, 5- Hoibraten e 88- Naganuma; 25- Yasui e 11- Gustafson; 77- Kaneko, 8- Matheus Sávio e 13- Watanabe; 24- Matsuo.

Técnico: Maciej Skorża.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Duelo de Palavras: O que os protagonistas disseram

O confronto desta tarde foi bem analisado pelos dois lados. Na véspera da partida, o técnico Marcelo Gallardo elogiou a disciplina do time japonês. — Avaliamos muito bem a equipe que vamos enfrentar. É um time japonês muito aplicado, que tenta ter transições rápidas e com vontade de contra-atacar — afirmou o treinador do River.

Do lado do Urawa, o brasileiro Matheus Sávio também mostrou ter estudado o adversário e pregou foco no jogo coletivo para parar a equipe argentina. — Não dá para fazer algo especial só porque o Mastantuono está lá. Há outros grandes jogadores, como Ignacio Fernández e Miguel Borja. Temos que trabalhar duro e intensamente como um time — analisou o meia.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional