Escalações de Juventus x Manchester City; Alvo do Flamengo vai para o jogo

As escalações de Juventus e Manchester City já foram divulgadas para a terceira e última rodada do Mundial de Clubes. As equipes entram em campo nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), em jogo válido pelo do Grupo G da competição. O técnico Igor Tudor optou por colocar Vlahovic, citado por José Boto, direotor do Flamengo, como possível alvo.

Tudor não quer saber de escalações alternativas nem nas primeiras rodadas do Mundial, contra adversários considerados mais fracos.

A Juventus iniciou sua campanha no Mundial de Clubes com autoridade. Na estreia, goleou o Al Ain por 5 a 0, em uma atuação dominante que teve o meia Francisco Conceição como grande destaque, autor de dois gols. Na segunda rodada, manteve o embalo e venceu com tranquilidade o Wydad Casablanca por 4 a 1, desta vez com brilho do jovem turco Kenan Yıldız, que comandou o setor ofensivo da equipe com um desempenho de alto nível.

Nas escalações para o confronto entre juventus e Manchester City, o treinador precisou fazer alterações, uma vez que Francisco Conceição teve problemas físicos e vai começar no banco de reservas.

⚫Escalação da Juventus

Escalações de Juventus x Manchester City: Vlahovic, alvo do Flamengo, entra em campo (Foto: Charly Triballeau)

⚽ GOL: Di Gregorio

⚽ LD: Kalulu

⚽ ZAG: N. Savona

⚽ ZAG: Kelly

⚽ LE: Alberto Baio

⚽ MC: McKennie

⚽ MC: Locatelli

⚽ MEI: Kostic

⚽ MEI: González

⚽ MEI: Koopmeiners

⚽ ATA: Vlahovic

Juventus e Manchester City se enfrentam em duelo válido pelo grupo G do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta quinta-feira (26), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 16h (de Brasília).

