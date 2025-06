As escalações de Juventus e Manchester City já foram divulgadas para a terceira e última rodada do Mundial de Clubes. As equipes entram em campo nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), em jogo válido pelo do Grupo G da competição. O técnico Pep Guardiola optou por entrar com força máxima e escalou Rodri no confronto que vale a liderança do grupo, mas deixou Haaland no banco.

Após dar rotatividade no elenco com escalações alternativas nas duas primieras rodadas da competição - e sair com duas vitórias sem sustos -, o técnico colocou força total e escalou os titulares para o jogo contra a Juventus.

Na entrevista coletiva desta quarta-feira (25), Guardiola acabou criando uma pequena polêmica ao dizer que o Manchester City vai começar a enfrentar os "adversários de verdade" do torneio a partir desta quinta-feira.

— Vamos ver, agora vamos enfrentar os adversários de verdade. Não os de verdade, eu respeito muito o Wydad e o Al Ain, mas com certeza, times como a Juventus têm muita tradição e, com certeza, nas oitavas de final, qualquer adversário que formos enfrentar será difícil — concluiu Pep Guardiola, treinador do Manchester City.

🔵Escalação do Manchester City

Escalações de Juventus x Manchester City: Rodri será titular (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

⚽ GOL: Ederson

⚽ LD: Matheus Nunes

⚽ ZAG: Rúben Dias

⚽ ZAG: Akanji

⚽ LE: Ait-Nouri

⚽ MC: Rodri

⚽ MC: Reijnders

⚽ MEI: Bernardo Silva

⚽ ATA: Savinho

⚽ ATA: Doku

⚽ ATA: Marmoush

Juventus e Manchester City se enfrentam em duelo válido pelo grupo G do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta quinta-feira (26), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Globo, SporTV e CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

