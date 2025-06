Escalações de Chelsea x Los Angeles FC: Delap fica no banco na estreia no Mundial

O Chelsea, do técnico Enzo Maresca, está escalado para a estreia no Mundial de Clubes da Fifa contra o Los Angeles FC-EUA, na tarde desta segunda-feira (16), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O jogo é válido pela primeira rodada do grupo D. Acompanhe em Tempo Real no Lance!.

continua após a publicidade

Liam Delap, recém-contratado junto ao Ipswich Town, por 30 milhões de libras (R$ 226,8 milhões, na cotação atual), era cotado como titular e fica no banco de reservas. Madueke e Jackson formam o ataque.

O treinador Steve Cherundolo, da equipe americana, também definiu os 11 titulares para o confronto de logo mais. O centroavante francês Giroud também fica como opção durante a partida. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Escalação do Chelsea

Sanchez; James, Tosin, Colwill e Cucurella; Caicedo, Lavia, Cole Palmer e Pedro Neto; Madueke e Jackson.

Banco de reservas: Jorgensen, Acheampong, Malo Gusto, Chalobah, Badiashile, Sarr, Aarón Anselmino, Essugo, Enzo Fernández, Andrey Santos, Dewsbury-Hall, Tyrique George, Nkunku, Delap e Guiu.

continua após a publicidade

Escalação do Los Angeles FC

Lloris, Palencia, Long, Segura e Hollingshead; Igor Jesus, Tillman e Delgado; Ordaz, Ebobisse e Bouanga.

Banco de reservas: Ochoa, Hasal, Chanot, Tafari, Marlon, Saldaña, Raposo, Dilrosun, Amaya, Holm, Yeboah, Wibowo, Martínez e Giroud.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Mercedez-Benz Stadium recebe Chelsea x Los Angeles FC. Foto: Divulgação/Chelsea

Mais tarde, outro jogo movimenta o grupo D. O Flamengo encara o Espérance, da Tunísia, nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Chelsea comete gafe nas redes sociais com o Flamengo

Nesta semana, o Chelsea cometeu gafes contra os adversários do Mundial. Nas redes sociais, os Blues confundiram o Flamengo com o América do México. A publicação viralizou entre os torcedores por conta do erro do clube inglês.

Depois, foi a vez do técnico do Chelsea, Enzo Maresca, cometer quase a mesma gafe e, em entrevista à "TNT Sports", falar sobre um suposto jogo contra o time mexicano.

No entanto, a equipe de André Jardine foi derrotada pelo Los Angeles FC no duelo que daria a vaga para o lugar do León. Com isso, a chave conta com Chelsea, Flamengo, Espérance, da Tunísia, e a equipe norte-americana.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.