O Real Madrid é um dos times a serem batidos no Mundial de Clubes. Mas isso não quer dizer que derrubar o gigante espanhol seja uma tarefa impossível de se concretizar. Ao menos, não na visão de John Kennedy, artilheiro do Pachuca (MEX).

O brasileiro, com passagem notável pelo Fluminense - foi dele o gol do título da Libertadores de 2023, que deu ao Tricolor um lugar na competição atual -, concedeu entrevista à Fifa e apontou o caminho para uma possível surpresa diante dos Merengues.

- O segredo é manter o pé no acelerador e demonstrar união. Se você quer derrotar um grande time, precisa ser um time unido e de verdade. Acho que é uma questão de manter a calma e a compostura. Obviamente, respeitamos todos os adversários, especialmente se estiverem no topo do futebol mundial - afirmou o atacante.

Pachuca e Real protagonizaram justamente a final da Copa Intercontinental de 2024. Os mexicanos derrubaram o Botafogo, campeão da Libertadores, e chegaram com a confiança em dia na decisão, mas sofreram nas mãos dos ibéricos, que venceram por 3 a 0, com gols de Mbappé, Rodrygo e Vini Jr, e conquistaram o título.

A estreia de John Kennedy no Pachuca, emprestado pelo Flu, aconteceu mais de um mês depois do confronto entre os dois times. O centroavante afirmou assistir aos jogos do Madrid e ter conhecimento suficiente para oferecer perigo.

- Obviamente, assisto muito ao futebol. Assisto bastante à Champions, assim como a outras ligas europeias de ponta. Tento identificar as principais fraquezas dos defensores - o que os torna vulneráveis ​​- e explorá-las. Temos que fazer o nosso melhor para capitalizar as fraquezas deles. Eu me preparo analisando imagens das partidas recentes deles, mas me concentro principalmente em mim. Tento desenvolver minhas próprias habilidades para poder representar uma ameaça - afirmou JK.

Os dois times, porém, precisarão se concentrar em outros compromissos do grupo H antes do embate direto. Na quarta-feira (18), o Real estreia contra o Al-Hilal (SAU) às 16h (de Brasília), enquanto o Pachuca duela com o RB Salzburg (AUT), às 19h. Quatro dias depois, espanhóis e mexicanos se encontram às 16h, e na última rodada, os oponentes se invertem em relação aos respectivos primeiros jogos.

