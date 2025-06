Jornalista manda recado à torcida do Flamengo após Chelsea x LAFC no Mundial

Presente no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, o Chelsea estreou com vitória diante do Los Angeles FC, nesta segunda-feira (16). Comentarista da CazéTV durante o jogo, Lucas Pedrosa falou sobre os adversários do Rubro-Negro, que estreia logo mais, contra o Espérance-TUN.

continua após a publicidade

➡️ Projete os jogos do Mundial de Clubes com o Simulador do Lance!

- O que fica para o torcedor do Flamengo é que o LAFC não é a baba que estavam esperando e o Chelsea não é força toda que estava se imaginando. Acho que os dois jogos serão abertos, serão difíceis e qualificados para o Flamengo, que para mim tem totais condições de fazer uma partida competitiva. O resultado, é futebol - analisou Pedrosa.

Como foi Chelsea x LAFC

O primeiro tempo teve Jackson e Pedro Neto com as principais ações ofensivas do Chelsea. Logo no começo, o senegalês girou na marcação dentro da área e, desequilibrado, chutou em cima de Lloris. Em outro lance, o atacante driblou dois e tocou para Madueke bater cruzado, e o goleiro defender com o pé esquerdo.

continua após a publicidade

➡️ Cena no estádio para Chelsea x LAFC chama atenção no Mundial: ‘Vergonha’

O primeiro gol dos Blues saiu aos 33, em lançamento de Jackson nas costas da zaga do LAFC para Pedro Neto. O atacante português entrou na área, deixou o zagueiro Hollingshead no chão com muita qualidade e bateu de esquerda no canto de Lloris para abrir o placar. Na segunda etapa, Jackson quase deixou o dele. O atacante aproveitou cruzamento de Pedro Neto e cabeceou para o gol, mas só não entrou, porque Tillman estava quase em cima da linha e evitou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Los Angeles FC pouco se arriscava, mas teve uma grande chance com o atacante Bouanga, que ganhou no corpo do atleta português e chutou no canto direito de Sanchez, que defendeu com o pé direito. Ele ainda teve outra oportunidade ao dominar, entrar na área e, quase caindo, finalizar para defesa do goleiro, desta vez com o pé esquerdo.

continua após a publicidade

O segundo gol saiu com dois atletas que eram cotados como titulares e entraram durante o confronto. Recém-contratado, o atacante Delap estreou com assistência aos 36. Pela direita, ele recebeu em profundidade e cruzou para o meio-campista Enzo Fernández, que ajeitou de coxa na pequena área e deslocou o goleiro para ampliar. O Chelsea até poderia ter feito mais, em finalizações de Palmer e Pedro Neto, mas foram para fora e deram números finais ao jogo.