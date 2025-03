Sede dos dois próximos principais torneios de futebol do planeta, o Mundial de Clubes 2025 e a Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos têm ganhado atenção especial do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Nos últimos meses, o dirigente tem cumprido uma série de agendas no país e se aproximou bastante do presidente americano, Donald Trump. No encontro mais recente, realizado na Casa Branca na sexta-feira (7), Infantino apresentou o troféu do Mundial deste ano a Trump no gabinete presidencial.

Estimativas endossadas pela própria Fifa estimam que os Estados Unidos recebam 10 milhões de visitantes até o fim da Copa do Mundo de 2026. E os encontros públicos entre Trump e Infantino ajudam a fomentar uma agenda positiva em um momento em que os Estados Unidos endurecem sua política de imigração e iniciam uma disputa comercial com os vizinhos México e Canadá, países que também irão organizar a Copa do próximo ano.

A aproximação entre os dois começou ainda em janeiro, antes mesmo da posse de Donald Trump para o novo mandato. O encontro aconteceu em Mar-a-Lago, na Flórida, onde o presidente norte-americano costuma passar seus períodos de descanso.

Três dias depois, Gianni Infantino esteve entre os convidados de Trump para a cerimônia de posse. O presidente da Fifa teve o nome mencionado pelo norte-americano em um dos discursos, fato que se repetiu dias depois quando Donald Trump discursou por videoconferência no Fórum Econômico de Davos, onde Infantino também se fez presente.

Todas as aparições entre os dois são documentadas pelo próprio presidente da Fifa e publicadas no seu perfil no Instagram.

— Estou confiante de que a Fifa, juntamente com a Casa Branca, vai garantir que estes eventos (Mundial de Clubes 2025 e Copa do Mundo de 2026) serão celebrações do nosso belo esporte como nunca antes o mundo viu — declarou Gianni Infantino, após o encontro da última sexta-feira.

Trump cria força-tarefa em encontro com presidente da Fifa

Além de apresentar o troféu do Mundial de Clubes 2025, o encontro na Casa Branca serviu para Donald Trump assinar uma ordem executiva criando oficialmente uma força-tarefa com foco nos dois eventos.

De acordo com a Casa Branca “a força-tarefa coordenará com agências federais o planejamento, a organização e a execução da Copa do Mundo de Clubes de 2025 e da Copa do Mundo de 2026”.

Em comunicado, o governo americano acrescentou que a criação da força-tarefa, que terá à frente o próprio Donald Trump e o vice, J.D. Vance, “ressalta o compromisso do Presidente Trump em demonstrar orgulho nacional, hospitalidade e oportunidade econômica por meio do turismo esportivo”.

A Copa do Mundo de 2026, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, acontecerá em meio às comemorações pelo 250º aniversário dos Estados Unidos.