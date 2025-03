Jornal estrangeiro revela o que os clubes internacionais pensam sobre o Mundial

O jornal norte-americano The New York Times consultou as principais equipes europeias que vão disputar o Mundial de Clubes em 2025 sobre seus planos para o campeonato. Enquanto alguns times miram no título, outros têm objetivos mais modestos, especialmente aqueles que farão sua estreia na competição da Fifa. Já pelo Brasil, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo são os representantes.

Chelsea

O Chelsea está no Grupo D, junto com o Flamengo, Espérance Sportive de Tunis e León.

-O Chelsea leva o torneio a sério há muito tempo. Os Blues também veem isso como uma oportunidade genuinamente boa de ganhar títulos - escreveu o jornal.

Manchester City

A equipe inglesa caiu no Grupo G, junto com o Wydad AC, o Al Ain e a Juventus.

-O City está abraçando o formato renovado e a chance de adicionar um novo troféu à sua coleção. Quando chegarem lá, eles tentarão vencer - escreveu o New York Times.

Real Madrid

O time de Vini Jr está no Grupo H, com o FC Salzburg, o Al-Hilal e o Pachuca.

-A diretoria do Real Madrid é geralmente a favor do Mundial de Clubes, mas o presidente Florentino Perez, o técnico Carlo Ancelotti e alguns jogadores destacaram suas preocupações com o calendário. Apesar das dúvidas, eles consideram o torneio muito importante para o marketing e as finanças - afirmou o jornal.

Bayern de Munique

Os alemãos estão no Grupo C, com o Auckland City, o Benfica e o Boca Juniors.

- O Bayern é muito popular nos EUA e está ansioso para passar um tempo diretamente com a base de torcedores por lá. Dadas as restrições do futebol alemão sobre a realização de jogos competitivos no exterior, esta é uma rara chance de fazer algo diferente - escreveu o New York Times.

PSG

A equipe de Paris caiu no mesmo grupo (B) que o Botafogo, o Seattle Sounders e o Atlético de Madrid.

-Fontes próximas à direção do Paris Saint-Germain admitem que a organização por trás do Mundial de Clubes não foi perfeita, mas acham que é algo positivo para o ecossistema do futebol. No geral, é visto como uma potencial ‘cereja do bolo’ para a temporada - afirmou o jornal.

Borussia Dortmund

O Borussia está no Grupo F, com o Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD.

- Financeiramente, o Mundial de Clubes chega em um momento conveniente para o Dortmund. Os pagamentos da Fifa são promissores, principalmente considerando que o elenco deve passar por uma profunda reformulação (...) Socialmente, é uma oportunidade. O Dortmund está em um grupo de clubes da elite da Alemanha que acredita que o futebol local devia fazer mais para crescer e que outras equipes deveriam estar atentas a mercados férteis, como os Estados Unidos (...) O torneio será um sucesso? O clube não tem certeza. O horário dos jogos é não ajuda os torcedores alemães e não está claro qual será o interesse do público norte americano - escreveu o jornal.

Atlético de Madrid

O Atlético está no mesmo grupo que o PSG (Grupo B).

- O Mundial de Clubes é visto como uma grande oportunidade — em muitos níveis diferentes. Ganhar um prestigioso torneio internacional em solo americano tornaria o clube ainda mais valioso para compradores interessados - escreveu.