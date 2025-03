Presidente da Fifa se solidariza com Luighi após racismo: ‘Profundamente indignado’

Nesta sexta-feira (7), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, utilizou as redes sociais para se solidarizar com Luighi, do Palmeiras, e expressar sua indignação em relação ao caso de racismo sofrido pelo atacante do Palmeiras, durante a partida da Libertadores Sub-20 na quinta-feira. Infantino descreveu o comportamento como vergonhoso e destacou os esforços contínuos da Fifa na implementação de medidas para combater o racismo no futebol.

— Estou profundamente indignado com o abuso racista sofrido pelo jogador Luighi, do time sub-20 do Palmeiras, no Paraguai. É de partir o coração ver um jovem jogador ser levado às lágrimas por um comportamento tão vergonhoso. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e união - e tudo começa com os jovens e a base — afirmou Infantino.

O presidente da entidade máxima do futebol destacou que a Fifa tem ações concretas no combate ao racismo.

— A Fifa se mantém firme na luta contra o racismo. Nosso compromisso vai além das palavras - continuamos a implementar medidas rigorosas, reforçar as sanções e expandir os programas educacionais para erradicar a discriminação — declarou.

Por fim, Infantino voltou a demonstrar apoio ao atacante do Palmeiras.

— Luighi nós o apoiamos e temos o compromisso de lutar por um futebol em que todos sejam tratados com o respeito que merecem — finalizou o presidente da Fifa.

O atacante foi alvo de atos racistas por parte da torcida adversária durante jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, e ainda sofreu uma cusparada quando se dirigia ao banco de reservas.

Um torcedor do Cerro Porteño, segurando uma criança no colo, fez gestos imitando um macaco em direção ao jogador do Palmeiras.

No fim da tarde desta sexta, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou oficialmente à Conmebol a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20.