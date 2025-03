Ednaldo sobre pedido de Ronaldo para Fifa observar eleição: ‘Já é assim’

Atual presidente da CBF e candidato natural à reeleição, Ednaldo Rodrigues comentou nesta quinta-feira (6) a carta enviada por Ronaldo Fenômeno à Fifa, à própria CBF e a cartolas do país inteiro contestando o processo eleitoral da entidade. A eleição ainda não tem data marcada, mas poderá ser oficialmente deflagrada ainda este mês. O pentacampeão é pré-candidato à presidência.

continua após a publicidade

➡️Dorival: ‘A Seleção vem melhorando e todos estão percebendo’

Na carta enviada por Ronaldo há cerca de duas semanas, o empresário e ex-jogador manifestava preocupação com o que chamou de “falta de transparência e segurança jurídica no processo eleitoral”, o que em sua avaliação “pode comprometer a imparcialidade e a legitimidade das eleições”. No ofício, ele pediu que a Fifa e Conmebol supervisionam presencialmente o pleito.

— A Fifa e a Conmebol já acompanham todas as eleições, no mundo inteiro, de todas as federações. Ela acompanha a partir do momento que abre o processo sucessório, a convocação através de edital. O candidato que se habilita tem que ter um atestado de conformidade da própria Conmebol e da Fifa — disse Ednaldo Rodrigues nesta quinta, após acompanhar a convocação da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

— A partir dali, ela (Fifa) está já acompanhando todas as 211 associações membros. Portanto, para nós, isso é tranquilo, porque a CBF sempre fez as suas eleições dentro dessa normalidade, dentro da transparência que os estatutos exigem. Não só da CBF, como da Fifa e da Conmebol, a gente cumpre religiosamente — acrescentou Rodrigues.

Ednaldo lembra que Ronaldo ainda precisa se habilitar à disputa

O presidente da CBF desconversou quando perguntado se espera um pleito difícil. E lembrou nas entrelinhas que, antes de qualquer coisa, Ronaldo Fenômeno — ou qualquer outro candidato — precisa conseguir quatro assinaturas de presidentes de federações, e outras quatro de presidentes de clubes, para inscrever uma chapa.

continua após a publicidade

— A eleição tem que ser disputada, desde que as pessoas se habilitem para disputá-las. Eu acredito que é um trabalho que cada um vai mostrar as suas propostas. E isso, quem julga não sou eu e nem outro candidato. Quem julga é quem vota. Aí temos 27 federações, 20 clubes da Série A e 20 da B — comentou Ednaldo Rodrigues.

Como já fez em outras oportunidades, o atual presidente da CBF também fez questão de não demonstrar qualquer animosidade com Ronaldo Fenômeno.

— O Ronaldo sempre a gente tem o maior respeito pelo atleta que ele foi, e pela pessoa que ele é. Ele sempre tem o respeito nosso. E sempre agradecendo por ter contribuído para uma Copa do Mundo de sucesso que foi o pentacampeonato mundial — disse Ednaldo. — Ele sempre vai ser uma pessoa que eu vou admirar.