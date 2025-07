Real Madrid x Dortmund: veja a seleção dos mais valiosos do duelo

O Real Madrid enfrenta o Borussia Dortmund neste sábado (5), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O duelo acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e promete ser um dos jogos mais equilibrados da competição.

Fora de campo, a diferença de valor de mercado entre os elencos é gritante — especialmente quando comparamos jogador por jogador.

Com base nas prováveis escalações das duas equipes, o Lance! Biz montou uma seleção dos 11 atletas mais valiosos da partida, segundo dados do site Transfermarkt. O resultado mostra o poderio merengue: o Real Madrid emplaca 9 jogadores na lista, contra apenas 2 do Dortmund.

⚽ Prováveis escalações

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Aurelien Tchouameni, Dean Huijsen, Fran Garcia, Federico Valverde, Jude Bellingham, Arda Guler, Gonzalo Garcia, Vini Jr.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Niklas Sule, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Daniel Svensson, Felix Nmecha, Pascal Gross, Marcel Sabitzer, Serhou Guirassy, Karim Adeyemi.

💸 A seleção dos mais valiosos (por posição)

Goleiro: Gregor Kobel (Borussia Dortmund) – €40 milhões Lateral-direito: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) – €75 milhões Zagueiro: Dean Huijsen (Real Madrid) – €60 milhões Zagueiro: Antonio Rudiger (Real Madrid) – €20 milhões Lateral-esquerdo: Fran Garcia (Real Madrid) – €18 milhões Volante: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) – €75 milhões Volante: Federico Valverde (Real Madrid) – €130 milhões Meia-ofensivo: Jude Bellingham (Real Madrid) – €180 milhões Ponta-direita: Arda Güler (Real Madrid) – €45 milhões Centroavante: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) – €45 milhões Ponta-esquerda: Vinicius Junior (Real Madrid) – €170 milhões

Vale destacar que a diferença será ainda maior se Kylian Mbappé for titular no lugar de Gonzalo Garcia. O atacante francês está disponível após um quadro de gastroenterite, mas ainda não iniciou nenhuma partida no Mundial.

📊 Total de valor de mercado da seleção:

€858 milhões — sendo €773 milhões só com atletas do Real Madrid.

O Real entra em campo com o elenco mais estrelado e mais caro. Mas em jogo único, tudo pode acontecer. O Dortmund tentará surpreender com sua força coletiva e espírito de superação.

