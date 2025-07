Presidente do Real Madrid promete ‘bicho’ milionário em caso de título do Mundial

Um dos grandes atrativos criados pela Fifa no Mundial de Clubes é a premiação pesada paga pela entidade a cada fase de competição. Apesar do bônus ter um peso diferente para os cofres de cada clube, o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, pensou em uma maneira de motivar ainda mais os atletas e utilizar os prêmios da competição para beneficiar o elenco madridista. Em caso de título no torneio, todos os jogadores receberão um “bicho” milionário como recompensa.

“Bicho” é o termo futebolístico utilizado para definir quando um clube, técnico ou dirigente promete que dará uma recompensa financeira caso os jogadores vençam uma partida ou um campeonato. A prática é comum e acontece em diversas praças do futebol mundial, da a Europa até competições amadores no Brasil. Mas quando se trata de Real Madrid no Mundial, dá para imaginar que as cifras são bastante significativas.

Florentino quer manter a hegemonia do clube espanhol como o time com mais títulos mundiais conquistados, são nove no total, e prometeu que vai pagar 1 milhão de euros, ou R$ 6,3 milhões na cotação a atual, para cada jogador do elenco em caso de título do Mundial de Clubes. O valor total dessa premiação extra gira em torno de 34 milhões de euros (R$ 217 milhões), considerando todos os inscritos pela equipe para a competição.

A informação foi divulgada pelo jornal espanhol “As”, que ressaltou que esse “bicho” será o maior da história do Real Madrid. Nunca uma competição pagou o valor aos atletas do elenco pelo título conquistado. Além da motivação esportiva, os jogadores agora têm mais um bom motivo para desempenhar bem em campo.

Apesar do valor ser alto, quando comparado com as cifras faturadas pelo próprio Real Madrid neste mesmo Mundial, a premiação interna não parece ser tão absurda assim. Isso porque, até as quartas de final, o clube faturou US$ 49,1 milhões (R$ 266,51 milhões) com os bônus pagos pela Fifa. Caso avance às semis, fatura mais US$ 21 milhões (R$ 134 milhões). E caso chegue na final e seja campeão, a bolada é de US$ 40 milhões (R$ 255 milhões) a mais. O vice-campeão fica com US$ 30 milhões (R$ 191 milhões).

O grande campeão do Mundial de Clubes leva para casa pouco mais US$ 110 milhões, equivalente a pouco mais de R$ 700 milhões, em premiações paga pela Fifa. Ou seja, o valor prometido por Florentino Perez e diretoria do Real Madrid representa pouco menos de 5% aproximadamente daquilo que o clube irá faturar caso seja campeão da competição.

Vale ressaltar que o valor total arrecadado pelo campeão varia de acordo com a premiação de cota fixa recebida no começo do torneio e o valor variável por desempenho na fase de grupos.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol contra a Juventus no Mundial. (Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP)

Divisão da premiação do Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

*Os valores são bruto

Por desempenho esportivo