Qual o tamanho da disparidade financeira entre Real Madrid e Borussia Dortmund?

Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (5), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida será disputada no Estádio MetLife, em Nova Jersey, e marca o confronto entre dois gigantes europeus — mas com realidades financeiras bem distintas.

Embora o Dortmund tenha se destacado com jovens talentos e ótimo desempenho na Champions League, o clube alemão opera em um patamar econômico muito inferior ao do rival espanhol, dono da maior receita do futebol mundial.

📊 Comparativo financeiro entre os clubes

Segundo a consultoria Deloitte, o Real Madrid lidera o ranking global de receitas, com € 1,045 bilhão faturados na temporada. Desse total, € 482 milhões vieram de acordos comerciais, € 316 milhões de direitos de transmissão e € 248 milhões de bilheteria. Já o Dortmund, na 11ª colocação do ranking, registrou € 513,7 milhões em receitas — praticamente metade do valor merengue.

A diferença também se reflete na folha salarial. O Real Madrid investe € 501,6 milhões por ano em salários, contra € 267,3 milhões do Dortmund. Ambos dedicam percentual semelhante da receita à folha (48% e 52%, respectivamente), mas o poder de fogo do time espanhol é muito maior.

💰 Valor de mercado dos elencos

Real Madrid : € 1,34 bilhão (1º no mundo)

: € 1,34 bilhão (1º no mundo) Borussia Dortmund: € 485,1 milhões (22º no mundo)

O duelo entre os clubes não acontece apenas no campo, mas também nos bastidores. E ali, o Real Madrid já entra com larga vantagem. Será que o futebol coletivo do Dortmund pode desafiar a máquina bilionária de Madrid?

