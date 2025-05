Neste final de semana, os adversários dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes 2025 entraram em campo pelos campeonatos nacionais de seus respectivos países.

continua após a publicidade

Simulador do Mundial de Clubes do Lance! Simule resultados e veja as chances de classificação do seu time.

Adversários do Palmeiras

O Inter Miami sofreu sua pior derrota com Lionel Messi em campo desde a chegada do craque argentino: goleada por 4 a 1 para o Minnesota United, pela MLS. Já o Porto venceu o Boavista por 2 a 1 no Campeonato Português, com destaque para o jovem Rodrigo Mora, autor de um gol e que recentemente renovou contrato com multa rescisória milionária. O Al Ahly não entrou em campo neste fim de semana.

Rodrigo Mora renovou com o Porto com multa de 70 milhões de euros (Foto: Reprodução/X)

Adversários do Botafogo

Campeão francês de forma antecipada e finalista da Champions, o PSG venceu o Montpellier por 4 a 1 com autoridade pelo campeonato nacional. Adversário do Botafogo na estreia do Mundial, o Seattle Sounders foi derrotado por 2 a 1 pelo Houston Dynamo, pela MLS. Fechando o grupo, o Atlético de Madrid goleou a Real Sociedad por 4 a 0, em grande atuação do atacante norueguês Alexander Sørloth, autor dos quatro gols da partida.

continua após a publicidade

Fabian Ruiz comemora gol marcado pelo PSG sobre o Arsenal, pela Champions League (Foto: Thomas Samson/AFP)

Adversários do Flamengo

O Chelsea perdeu por 2 a 0 para o Newcastle e, a duas rodadas do fim da Premier League, ainda corre risco de ficar fora da próxima Champions. O Espérance conquistou o título tunisiano de forma antecipada ao aplicar 5 a 0 no Béja, com destaque para o brasileiro Yan Sasse, autor de dois gols. A última vaga do grupo será definida entre Club América (México) e Los Angeles FC (EUA). Os mexicanos venceram o Pachuca por 2 a 0 nas quartas de final da Liga MX e enfrentarão o Cruz Azul em busca da vaga na final. Já o LAFC empatou em 2 a 2 com o Vancouver Whitecaps pela MLS.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Rodrigo Rodrigues em campo pelo Espérance (Foto: Divulgação/Espérance)

Adversários do Fluminense

Entre os times do Grupo F do Mundial, o Borussia Dortmund manteve o embalo e venceu o Bayer Leverkusen por 4 a 2 fora de casa, chegando a cinco vitórias seguidas na temporada. O Ulsan HD derrotou o Jeju por 2 a 1, com destaque para o atacante brasileiro Erick Farias, autor de um dos gols — já são cinco dele no ano, artilheiro da equipe. O Mamelodi Sundowns goleou o Stellenbosch por 3 a 0 e abriu 15 pontos na liderança do Campeonato Sul-Africano. Os brasileiros Arthur Sales (ex-Vasco) e Lucas Ribeiro marcaram os gols na vitória.

Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, e Yasser Ibrahim disputam a bola na semifinal da Champions League Africana (Foto: Khaled Desouki/AFP)

Confira os últimos resultados dos rivais de brasileiros no Mundial de Clubes

Grupo A - Palmeiras:

Boavista 1 x 2 Porto - Campeonato Português

Minnesota 4 x 1 Inter Miami - MLS

Al Ahly - Não atuou no final de semana

Grupo B - Botafogo:

Montpellier 1 X 4 PSG - Campeonato Francês

Houston Dynamos 3 x 1 Seattle Sounders - MLS

Atlético de Madrid 4 x 0 Real Sociedad - Campeonato Espanhol

Grupo C:

Boca Juniors 0 (4) x (2) 0 Lánus - Campeonato Argentino - Oitavas de final

Benfica 1 x 1 Sporting - Campeonato Português

Eastern Suburbs 1 x 0 Auckland City - Campeonato Neozelandês

Bayern de Munique 2 X 0 Borussia M'gladbach - Campeonato Alemão

Grupo D - Flamengo:

Newcastle 2 x 0 Chelsea - Campeonato Inglês

Béja 0 x 5 Espérance - Campeonato Tunisiano

Club América* 2 x 0 Pachuca - Campeonato Mexicano - Quartas de final

Vancouver Whitecaps 2 x 2 Los Angeles FC* - MLS

Grupo E:

Aliberex Niigata 1 X 1 Urawa Reds - Campeonato Japonês

Toluca 2 x 1 Monterrey - Campeonato Mexicano - Quartas de final

Torino 0 x 2 Inter de Milão - Campeonato Italiano

River Plate - Não atuou no final de semana

Grupo F - Fluminense:

Bayer Leverkusen 2 X 4 Borussia Dortmund - Campeonato Alemão

Jeju 1 x 2 Ulsan - Campeonato Sul-Coreano

Mamelodi Sundowns 3 x 0 Steelenbosch - Campeonato Sul-africano

Grupo G:

Southhampton 0 x 0 Manchester City - Campeonato Inglês

Wydad Casablanca 2 x 0 Renaissance - Campeonato Marroquino

Lazio 1 x 1 Juventus - Campeonato Italiano

Al-Ain - Não atuou no final de semana

Grupo H

Barcelona 4 x 3 Real Madrid - Campeonato Espanhol

Al-Hilal 4 x 0 Al-Orobah - Campeonato Saudita

Club América 2 x 0 Pachuca - Campeonato Mexicano - Quartas de final

Sturm 4 x 2 RB Salzburg - Campeonato Austríaco

* O quarto clube do grupo D será definido pelo confronto entre Club América e Los Angeles FC.