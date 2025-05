O Porto encara o Palmeiras pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes e, mesmo sem contratar, passou a ter um jogador extremamente valorizado em seu elenco. A aposta é de que uma das grandes estrelas do plantel da equipe portuguesa seja Rodrigo Mora, que completou 18 anos no dia 05 de maio.

Com a maioridade atingida, o clube e o atleta celebraram um novo contrato que é válido até junho de 2030. Com a renovação, a multa rescisória de Rodrigo Mora saltou para a casa dos 70 milhões de euros, mais de 449 milhões de reais na cotação atual.

Rodrigo Mora tenovou com o Porto com multa de 70 milhões de euros (Foto: Reprodução / X)

— Esta renovação significa muito para mim, estou muito contente. Acabei de fazer 18 anos e acho que foi o meu melhor presente. É um orgulho enorme poder continuar neste clube e é um sentimento de orgulho para mim e para a minha família. Tenho que agradecer à direção, que acreditou em mim, a todos os meus colegas e a toda a minha família por me ajudar a chegar até aqui — disse.

O português que agora tem 18 anos é mais um dos talentos precoces do futebol europeu. Assim como Yamal, ainda estuda para concluir o ensino médio e coleciona números que saltam aos olhos no futebol profissional.

Rodrigo Mora está no Porto desde 2010, quando começou a atuar na equipe sub-10 do futebol de 7. Desde então, passou por outras seis categorias de base até ser integrado à equipe B do Porto. Na atual temporada, foi promovido ao elenco principal e elevou as expectativas dos torcedores.

Fez sua estreia em setembro, contra o Bodo/Glimt na fase de grupos da Europa League. Em fevereiro, se tornou titular da equipe sob o comando de Martín Anselmi. Até completar a maioridade, Rodrigo Mora disputou 30 partidas, balançou as redes oito vezes e contribuiu com quatro assistências. O atacante que atua pelo lado esquerdo deve ser uma das principais armas do Porto contra Palmeiras, Al-Ahly e Inter Miami no Mundial.

Segundo a imprensa portuguesa, o Porto tinha o desejo de aumentar a multa rescisória ainda mais. O plano inicial do clube era estipular um valor de 80 milhões de euros. No entanto, a família e os representantes do atleta não concordaram e o preço da rescisão ficou mais baixo. As partes acreditam que algum gigante europeu possa tentar a contratação de Mora já na próxima janela de transferências.

Jogos do Porto na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Palmeiras x Porto

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Inter Miami x Porto

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Porto x Al-Ahly

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo A)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium